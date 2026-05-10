Thua liền 2 trận, tuyển Trung Quốc đối mặt với cái kết buồn tại giải châu Á

Để thua 0-1 trước Indonesia ở lượt trận ra quân vòng bàng giải U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Trung Quốc đặt mục tiêu có điểm trước Nhật Bản trong lượt trận thứ hai.

Đội bóng xứ tỷ dân nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận tốt. Có những thời điểm, tuyển U17 Trung Quốc còn áp đảo đối phương. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội kém hơn đã khiến họ phải "ôm hận".

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) không thể gây bất ngờ trước Nhật Bản

Tuyển U17 Nhật Bản giành chiến thắng nhờ 2 bàn thắng của Motosuna và Kitahara. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc chỉ có được 1 bàn gỡ nhờ công của Zhao Songyuan.

Chiến thắng 2-1 giúp đội tuyển U17 Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Đội bóng xứ Mặt trời mọc chỉ cần 1 điểm ở lượt trận cuối (gặp U17 Indonesia) là chắc chắn đi tiếp với vị trí nhất bảng.

Xếp hạng bảng B giải U17 châu Á 2026 sau 2 lượt trận

Ở chiều ngược, cửa tranh vé của tuyển Trung Quốc đang trở nên rất hẹp. Họ chỉ có thể đi tiếp nếu thắng U17 Qatar với cách biệt 2 bàn trở lên tại lượt trận cuối đồng thời Indonesia thua Nhật Bản.

2 trận đấu U17 Nhật Bản vs U17 Indonesia, U17 Trung Quốc vs U17 Qatar diễn ra đồng thời vào lúc 23h00 ngày 12/5.