Thua kiện vì bóc phốt chồng ngoại tình, người vợ có màn "trả đũa" cực gắt trên mạng

Báo Dân trí dẫn nguồn tờ Sina cho hay, ngày 13/1, tòa án địa phương ở Trung Quốc bắt đầu thực thi phán quyết buộc chị Ngưu Na (thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam) phải liên tục đăng video xin lỗi chồng trong 15 ngày vì hành vi đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của người vợ, chồng chị là anh Cao Phi, đội trưởng tại một mỏ than ở Nghĩa Mã, đã chung sống 17 năm và có hai con.

Sau khi kết hôn, chị lui về chăm lo gia đình, chi tiêu dè sẻn. Đến năm ngoái, chị phát hiện chồng có quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài suốt 5 năm với một nữ đồng nghiệp đã có gia đình.

Ngoài ra, người chồng cũng sử dụng tiền chung để mua quà đắt tiền cho người phụ nữ này. Khi bị chất vấn, anh Cao Phi được cho là đã hành hung vợ, đập vỡ điện thoại nhằm xóa dấu vết và che chắn cho mối quan hệ bất chính.

Mỗi video xin lỗi của chị Ngưu Na đều xoay quanh câu chuyện ngoại tình của người chồng. Ảnh: Báo Dân trí.

Ngưu Na báo cáo sự việc với cấp trên của chồng, nhưng người này cho rằng đó là chuyện gia đình và từ chối can thiệp. Tức giận, cô vạch trần chuyện quan hệ bất chính của họ trên một diễn đàn và một nền tảng video.

Người chồng thuê luật sư kiện Ngưu Na tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Sau khi xét xử, tòa án địa phương nhận định: Dù Cao có hành vi sai trái, bằng chứng ngoại tình rõ ràng nhưng hành động công khai thông tin cá nhân chồng lên mạng của Ngưu Na là bất hợp pháp.

Tòa án tuyên Ngưu Na phải xóa bài viết và video đã đăng tải trước đó, đồng thời đăng video xin lỗi công khai trong 15 ngày liên tiếp, ghim lên đầu trang cá nhân trong 15 ngày, không được xóa.

Sau khi thua kiện, Ngưu Na đăng video đầu tiên vào ngày 12/1, kể lại sự việc rồi nghiêm túc xin lỗi chồng và tình nhân của anh ta. Thế nhưng, điều khiến dư luận không khỏi bất ngờ là mỗi video xin lỗi lại mang một nội dung khác nhau, với điểm chung là đều xoay quanh câu chuyện ngoại tình của người chồng. Có ngày, cô “xin lỗi” vì đã công khai bằng chứng cho thấy mối quan hệ ngoài luồng; có ngày khác, cô lại nói lời xin lỗi vì từng chế giễu việc chồng bị chính tình nhân bạo hành.

Trong tất cả các video, Ngưu Na đều nhấn mạnh những chi tiết cụ thể: người chồng làm việc tại một mỏ than ở thành phố Yima, tỉnh Hà Nam; người phụ nữ có quan hệ tình cảm với anh ta là một đồng nghiệp đã có gia đình, được nhắc đến với cái tên “Han”. Việc lặp đi lặp lại các thông tin này khiến nhiều người cho rằng, thay vì xoa dịu mâu thuẫn, chuỗi video xin lỗi lại trở thành một cách “kể chuyện” đầy châm biếm và có tính toán, theo Saostar.

Chỉ trong 4 ngày, mỗi video của chị Ngưu Na đã nhận hơn 500.000 lượt thích, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Ảnh: 163.

Cách thể hiện này khiến các video nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo thống kê, chỉ trong 4 ngày, mỗi video của chị Ngưu Na đã nhận hơn 500.000 lượt thích, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phán quyết của tòa án “chưa đủ sức răn đe”, thậm chí đề xuất quyên góp tiền để phát video xin lỗi trên màn hình lớn tại trung tâm thương mại.

Nhiều người còn “hiến kế” chị Ngưu Na xóa bớt một video, để hành trình xin lỗi 15 ngày được… khởi động lại từ đầu.

Dù có vẻ ngoài xinh đẹp và điềm tĩnh trong video, Ngưu Na cho biết đã trải qua khoảng thời gian đen tối sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Chỉ trong bốn tháng, cô sụt hơn 15 kg, phải cấp cứu ba lần và nhập viện nhiều lần.

Hiện Ngưu Na vẫn tiếp tục đăng video và ghim bài theo yêu cầu của tòa án, đồng thời chuẩn bị tinh thần để đối phó với vụ kiện ly hôn và đòi bồi thường thiệt hại tinh thần từ chồng.