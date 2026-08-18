Thua đau trước Việt Nam, tuyển Indonesia gọi gấp đội hình "80% nhập tịch" để tranh cúp Đông Nam Á

Đội tuyển Indonesia đã sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Thất bại 0-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà là cú sốc lớn với đội tuyển Indonesia. Đáng buồn hơn, đội bóng xứ Vạn đảo dừng chân ngay tại vòng bảng AFF Cup 2206 và thêm một lần lỗi hẹn với chức vô địch. LĐBĐ Indonesia nhanh chóng hướng sự tập trung cho FIFA ASEAN Cup 2026 với quyết tâm giành ngôi vương.

Trang Viva (Indonesia) đã hé lộ danh sách tập trung dự kiến của đội tuyển Indonesia cho FIFA ASEAN Cup 2026. Hầu như toàn bộ những cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Jay Idzes, Justin Hubner, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Ole Romeny đều được điền tên. Tỉ lệ cầu thủ nhập tịch trong danh sách là 21/26 cầu thủ (hơn 80%). Chỉ có 5 cầu thủ nội địa là Ernando Ari, Dony Tri Pamungkas, Beckham Putra, Ricky Kambuaya và Marselino Ferdinan.

Trung vệ Jay Idzes (áo xanh) sẽ góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026

Với đội hình đầy đủ các ngôi sao nhập tịch, đội tuyển Indonesia từng đánh bại những đối thủ rất mạnh như Oman, Saudi Arabia hay Trung Quốc. Đoàn quân dưới quyền HLV John Herdman được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/9 đến 4/10/2026. Indonesia nằm ở bảng A hạng đấu Premier cùng 3 đội Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B ở hạng đấu này gồm 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội giành ngôi nhất bảng lọt vào chung kết. Tất cả các trận đấu thuộc hạng đấu Premier của FIFA ASEAN Cup 2026 đều được tổ chức tại Indonesia.