Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik kết thúc "ám ảnh" kéo dài 16 năm

Nhận định Việt Nam vs Malaysia, bán kết AFF Cup 2026 (20h00 ngày 19/8).

Nhận định Việt Nam vs Malaysia, bán kết AFF Cup 2026

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Nhận định chung

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dù không thi đấu quá vượt trội nhưng đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Malaysia. Một trận thắng mang phong cách đặc trưng của HLV Kim Sang-sik. Tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn và tận dụng tốt những tình huống lên bóng để đánh bại đối phương.

Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son mang tới sự đe dọa thường trực với hàng thủ Malaysia. Tiền đạo 29 tuổi với thể hình vượt trội cùng khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ khiến cho các hậu vệ Malaysia phải rất vất vả. Để rồi khi đối phương có khoảnh khắc mất tập trung, Xuân Son đã chớp thời cơ mang về bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son sẽ tiếp tục là mối đe dọa với khung thành Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2026

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có sự lúng túng nhất định khi đối mặt với những tình huống tấn công biên của đối phương. Các cầu thủ Malaysia đã nhiều lần khai thác vào khoảng trống giữa trung vệ và cầu thủ chạy cánh bên phía Việt Nam. Sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang cùng những tình huống dứt điểm thiếu chính xác từ các chân sút Malaysia giúp khung thành tuyển Việt Nam không bị xuyên thủng. HLV Kim Sang-sik chắc chắn phải tìm ra phương án để khắc phục lỗ hổng nói trên. Bởi nếu để tuyển Malaysia có bàn thắng trên sân Mỹ Đình, cục diện trận đấu sẽ trở nên rất khó lường.

Về phần đội tuyển Malaysia, cách biệt 2 bàn là một vấn đề rất lớn. Tại AFF Cup 2026, đội bóng áo vàng mới chỉ có 1 trận đấu ghi nhiều hơn 2 bàn thắng là chiến thắng 4-0 trước tuyển Lào. 2 trận trên sân khách, Malaysia thắng chật vật 2-1 trước Myanmar và thua 0-2 trước Thái Lan.

Hàng công Malaysia thi đấu chưa thực sự xuất sắc tại AFF Cup 2026

HLV Tan Cheng Hoe đã có những miếng đánh thực sự gây ra nguy hiểm cho khung thành tuyển Việt Nam. Dù vậy, tuyển Malaysia chưa thể tạo ra được sức ép một cách dồn dập và duy trì trong thời gian đủ dài. Để ghi ít nhất 2 bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở lượt về, đội bóng áo vàng cần một nhịp độ tấn công mãnh liệt hơn. Nhưng khi dâng đội hình lên quá cao, Malaysia lại lo lắng đòn phản công của Việt Nam. Những Đình Bắc hay Xuân Son luôn sẵn sàng băng lên đón các đường chuyền vượt tuyến để trừng phạt hàng thủ đối phương.

Malaysia có thể tìm được bàn thắng trên Mỹ Đình. Nhưng HLV Kim Sang-sik và các học trò vẫn sẽ kiểm soát được tình hình để tiến đến trận chung kết. 16 năm qua, đội tuyển Việt Nam cứ gặp Malaysia ở bán kết AFF Cup là sẽ bị loại. Đây là lúc HLV Kim Sang-sik cần giúp đoàn quân áo đỏ "phá dớp".

Dự đoán Việt Nam vs Malaysia

Football Predictions AI dự đoán: Việt Nam 2-0 Malaysia

SportsKeeda nhận định: "Những chiến binh Sao Vàng" đang đạt phong độ cao. Họ sẽ tiếp tục chuỗi trận ấn tượng bằng cách đánh bại Malaysia và giữ sạch lưới. Dự đoán: Việt Nam 2-0 Malaysia

Transfermarkt dự đoán: Việt Nam 2-0 Malaysia

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Đình Bắc - 5 bàn; Nguyễn Xuân Son - 3 bàn; Đỗ Hoàng Hên - 2 bàn

Malaysia: Paulo Josué - 3 bàn; Endrick, Pavithran Gunalan, Wan Kuzain - 1 bàn

Thành tích đối đầu

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 5 trận gần nhất chạm trán Malaysia.