Siêu máy tính dự đoán Thái Lan vs Singapore: Voi chiến duy trì chuỗi trận "hủy diệt" tại AFF Cup 2026?

Nhận định Thái Lan vs Singapore, bán kết AFF Cup 2026
Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 18/8 trên SVĐ Rajamangala (Thái Lan).
Nhận định chung
Sự chủ quan sau hành trình vòng bảng bất bại là nguyên nhân không nhỏ khiến đội tuyển Singapore để thua 1-3 trước Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 ngay trên sân nhà. Đội bóng Đảo quốc Sư tử nhập cuộc với đội hình dâng cao tấn công và để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Cộng thêm những pha xử lý cá nhân thiếu chính xác, Singapore đã phải nhận tới 3 bàn thua.
Bước vào trận bán kết lượt về, Singapore buộc phải chơi tấn công. Nhưng lần này, HLV Gavin Lee sẽ phải chọn một cách tiếp cận thận trọng hơn. Bàn thắng của Ilhan Fandi mang tới những hi vọng dù là mong manh cho Singapore. Hàng thủ Thái Lan không phải là không thể đánh bại. Và nếu tìm được bàn thắng trong hiệp một trận lượt về, Singapore có quyền hi vọng vào một kỳ tích.
Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Thái Lan sẵn sàng chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho đối phương. Dưới thời HLV Anthony Hudson, Voi chiến không phải lúc nào cũng kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Họ có thể chơi một cách thực dụng, lùi thấp đội hình và chờ đợi cơ hội phản công. Những khoảng trống mênh mông khi Singapore dâng cao chẳng khác nào "mảnh đất vàng" cho những chân sút Thái Lan như Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree hay Yotsakorn Burapha.
Tuy nhiên, những phút cuối trận lượt đi mang tới một số vấn đề HLV Anthony Hudson cần lưu tâm. Các cầu thủ Thái Lan có không ít thời cơ để gia tăng cách biệt nhưng lại tận dụng không tốt. Ngoài ra, Voi chiến cũng đã nhận bàn thua đầu tiên tại AFF Cup 2026.
Ưu thế vẫn nghiêng hoàn toàn về Thái Lan, song Voi chiến sẽ cần làm sao để giành vé vào chung kết AFF Cup 2026 mà không dính thẻ phạt, chấn thương đồng thời đảm bảo thể lực cho các trụ cột.
Dự đoán Thái Lan vs Singapore
Football Predictions AI dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore
Scores24 nhận định: Thái Lan vượt trội, nhưng Singapore vẫn sẽ có ít nhất 1 bàn thắng. Dự đoán: Thái Lan 2-1 Singapore
SportsKeeda nhận định: Thái Lan hoàn toàn áp đảo và sẽ tiếp tục chuỗi trận toàn thắng tại AFF Cup 2026. Dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore
Thông tin trước trận đấu Thái Lan vs Singapore
Phong độ tại AFF Cup 2026
Thái Lan
Singapore
Chân sút hàng đầu
Thái Lan: Teerasak Poeiphimai - 4 bàn, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok - 2 bàn
Singapore: Ilhan Fandi - 4 bàn, Shawal Anuar, Song Ui-young - 1 bàn
Thành tích đối đầu
Highlights Singapore 1-3 Thái Lan (lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)
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