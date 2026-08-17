Liên tục thất bại trước Việt Nam, tuyển Malaysia đối diện "kịch bản xấu' tại vòng loại World Cup

Đội tuyển Malaysia đang trong giai đoạn khó khăn.

Với thất bại 0-2 trước Việt Nam tại lượt đi bán kết AFF Cup 2026, đội tuyển Malaysia bị trừ 1,84 điểm trên BXH FIFA. Tổng điểm của Malaysia trên BXH hiện còn 1.088,88 điểm. Đội bóng áo vàng xếp thứ 136 thế giới, thứ 25 châu Á và thứ 5 Đông Nam Á (sau Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines).

Tính từ đầu năm 2026, tuyển Malaysia đã liên tục sụt giảm điểm số bởi các trận thua trước tuyển Việt Nam. Trên sân cỏ là 2 thất bại 1-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 và 0-2 tại AFF Cup 2026. Ngoài ra, Malaysia còn bị FIFA tước hàng loạt điểm số sau khi xử đội bóng này thua 0-3 trận gặp Việt Nam hồi tháng 6/2025 (kết quả ban đầu Malaysia thắng 4-0).

Đội tuyển Malaysia đã tụt 15 bậc trên BXH FIFA (từ 121 xuống 136) tính từ đầu năm 2026

Nếu thua tiếp ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2026, vị trí thứ 25 châu Á của tuyển Malaysia sẽ lung lay dữ dội. Và kéo theo đó có thể là hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến vòng loại World Cup 2030.

Thể thức vòng loại World Cup quy định 26 đội sở hữu thứ hạng FIFA cao nhất được vào thẳng vòng loại thứ hai. Các đội còn lại sẽ phải thi đấu vòng loại thứ nhất. Nếu rơi khỏi top 26 châu Á, đội tuyển Malaysia có nguy cơ phải đá thêm vòng loại thứ nhất.

Tại vòng loại World Cup 2026, khu vực Đông Nam Á có tới 4 đội đã thất bại ngay ở vòng loại đầu tiên. Trong đó, đội tuyển Campuchia gây thất vọng lớn đến mức không thể tranh nổi tấm vé vớt để tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận bán kết lượt về AFF Cup 2026: Việt Nam vs Malaysia Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Việt Nam thắng chung cuộc trong 90 phút Việt Nam thắng chung cuộc trong hiệp phụ Việt Nam thắng chung cuộc trong loạt luân lưu 11m Malaysia thắng chung cuộc trong 90 phút Malaysia thắng chung cuộc trong 120 phút Malaysia thắng chung cuộc trong loạt luân lưu 11m