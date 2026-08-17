Ngôi sao nhập tịch Malaysia: "HLV Kim Sang-sik là bạn tôi, Malaysia sẽ thắng ngược Việt Nam"

Tiền vệ đội tuyển Malaysia đã có những chia sẻ sau trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam.

Trên sân nhà, đội tuyển Malaysia nhập cuộc khá tốt nhưng cuối cùng lại để thua 0-2 trước Việt Nam trong trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Ezequiel Aguero của Malaysia tiết lộ về cuộc trao đổi với HLV Kim Sang-sik:

"Huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam là bạn tôi. Sau trận đấu, ông Kim nói với tôi rằng ông đã bị ngạc nhiên về cách Malaysia chơi trong hiệp một. Điều đó cho thấy chúng tôi có mọi lý do để ngẩng cao đầu. Chúng tôi không có gì phải hối tiếc vì đó là màn trình diễn tốt nhất của đội tuyển từ đầu giải".

Ezequiel Aguero

Ezequiel Aguero nằm trong số những cầu thủ nhập tịch quan trọng nhất của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2026. Tiền vệ gốc Argentina đã đá chính ở cả 5 trận đấu đã qua và đảm nhận vai trò nhạc trưởng tuyến giữa. Cầu thủ 32 tuổi nhận định thêm về trận đấu với Việt Nam:

"Tôi cảm thấy thoải mái trên sân dù 2 bên có nhiều pha va chạm. Syafiq và Daryl đã chơi rất tốt, và các đồng đội đã cống hiến hết mình. Việc để thủng lưới ở những phút cuối của cả hai hiệp đấu thật đáng thất vọng, nhưng đó là bóng đá".

Ezequiel Aguero bày tỏ sự tin tưởng về khả năng lội ngược dòng của tuyển Malaysia: "Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa để chiến đấu tại Hà Nội, và toàn đội hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi có thể lật ngược tình thế".

Ezequiel Aguero sinh năm 1994 tại Argentina và từng được đào tạo tại học việc của CLB danh tiếng River Plate. Anh có thời gian ngắn thi đấu ở châu Âu trước khi đến Malaysia năm 2016. Năm 2022, Ezequiel Aguero nhập tịch và thi đấu cho ĐTQG Malaysia. Tính đến nay, tiền vệ 32 tuổi đã ra sân 19 lần và có 3 bàn thắng. Hiện tại, Ezequiel Aguero đang thuộc biên chế CLB PSM Makassar (Indonesia).

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận bán kết lượt về AFF Cup 2026: Việt Nam vs Malaysia Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Việt Nam thắng chung cuộc trong 90 phút Việt Nam thắng chung cuộc trong hiệp phụ Việt Nam thắng chung cuộc trong loạt luân lưu 11m Malaysia thắng chung cuộc trong 90 phút Malaysia thắng chung cuộc trong 120 phút Malaysia thắng chung cuộc trong loạt luân lưu 11m