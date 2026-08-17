Đình Bắc rơi vào "vùng cảnh báo", nỗi ám ảnh từ án phạt của AFC hiện về

Đình Bắc cần rất lưu tâm trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026.

Tấm thẻ vàng của Đình Bắc là một nốt trầm đáng tiếc trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, nơi đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước Malaysia. Trong nỗ lực đoạt lại bóng từ cầu thủ đội bạn, tiền đạo xứ Nghệ đã phạm lỗi và ngay lập tức nhận cảnh cáo từ trọng tài.

Đây là tấm thẻ vàng thứ hai mà các tuyển thủ Việt Nam phải nhận tại AFF Cup 2026. Tấm thẻ đầu tiên dành cho Xuân Mạnh đã được xóa sau khi vòng bảng kết thúc. Nhưng với trường hợp Đình Bắc, anh sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo nếu nhận thêm thẻ vàng trong trận bán kết lượt về đồng thời tuyển Việt Nam vào chung kết.

Thời điểm hiện tại, rõ ràng HLV Kim Sang-sik không hề muốn một nhân tố quan trọng như Đình Bắc vắng mặt trong những trận đấu của vòng knock-out AFF Cup. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn sẽ có những nhắc nhở dành cho cậu học trò ở trận bán kết lượt về.

Đình Bắc từng bị treo giò vì thẻ phạt

Hồi đầu năm 2026, Đình Bắc từng nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026. Đó cũng là pha bóng mà chân sút 21 tuổi cuốn theo tình huống để rồi có pha phạm lỗi tương đối nguy hiểm. Án phạt mà LĐBĐ châu Á (AFC) dành cho Đình Bắc là treo giò 2 trận hiện mới được thi hành 1 trận. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn sẽ phải vắng mặt thêm 1 trận đấu nữa thuộc các giải đấu của AFC trong thời gian tới.

Tại AFF Cup 2026, Đình Bắc đã ra sân trong cả 5 trận đấu của tuyển Việt Nam và ghi được 5 bàn thắng, tạm thời dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

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