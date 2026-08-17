Nguyễn Xuân Son lọt vào bảng vàng lịch sử AFF Cup, Đình Bắc đang ở đâu?

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tiến thêm một bước trong hành trình chinh phục top săn bàn AFF Cup.

Trong thế trận tương đối khó khăn của tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son đã làm thay đổi cục diện bằng bàn thắng mở tỉ số vào lưới Malaysia. Chân sút 29 tuổi có pha bay người đánh đầu chính xác sau đường chuyền vừa tầm đến từ Trương Tiến Anh.

Không chỉ mở đường cho chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam, Xuân Son còn nâng thành tích ghi bàn của mình tại AFF Cup lên thành 10 bàn. Anh đã ghi được 7 bàn ở AFF Cup 2024 và 3 bàn trong giải đấu năm nay.

Nguyễn Xuân Son đã có 3 bàn tại AFF Cup 2026

Con số 10 bàn thắng đưa Xuân Son lọt vào top 13 chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á - san bằng thành tích của huyền thoại đội tuyển Singapore Khairul Amri.

Trong top 13 còn 3 tuyển thủ Việt Nam khác là Công Vinh (15 bàn), Huỳnh Đức (14 bàn) và Tiến Linh (13 bàn). Vị trí số một thuộc về "máy săn bàn" người Thái Lan Teerasil Dangda - 25 bàn. Không chỉ nhạy bén trước khung thành, Dangda còn cực kỳ bền bỉ khi đã ghi bàn ở 5 kỳ AFF Cup khác nhau từ 2008 đến 2022.

Đình Bắc - chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 - được giới chuyên môn đánh giá có cơ hội tiến vào top 13 trong tương lai. Tiền đạo xứ Nghệ đã ghi 5 bàn thắng ở ngay kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tuổi 21, Đình Bắc còn rất nhiều cơ hội gia tăng thành tích.

Đình Bắc vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 bàn thắng

Trước mắt, Đình Bắc đang sáng cửa trở thành cầu thủ Việt Nam thứ ba giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup, sau Tiến Linh năm 2022 và Nguyễn Xuân Son năm 2024.