Thoát thẻ đỏ nhờ VAR, ngôi sao Việt kiều giúp HLV Kim Sang-sik tạo cột mốc lịch sử trước Malaysia

HLV Kim Sang-sik đã phá thêm một "cái dớp" trước Malaysia.

Bị trọng tài rút thẻ đỏ ở phút 61 trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam, nhưng sau đó thủ môn Patrik Lê Giang được xóa thẻ. Tình huống quay chậm từ màn hình VAR cho thấy Lê Giang chưa phạm lỗi với Sumareh bên phía Malaysia.

Trong những phút cuối trận, thủ thành 33 tuổi có một loạt những tình huống cứu thua cũng như cắt bóng chính xác, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới và giành chiến thắng 2-0. Màn trình diễn của Patrik Lê Giang được SofaScore chấm điểm 7,8 điểm - cao nhất trận.

Patrik Lê Giang có trận đấu rất chắc chắn trước khung thành tuyển Việt Nam

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trong một chuyến làm khách đến sân của Malaysia (tính trong các giải đấu chính thức). Trên giấy tờ, đoàn quân áo đỏ có đánh bại Malaysia 3-0 ở trận đấu vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng đó là tỉ số khi sau khi Malaysia bị FIFA xử thua.

Ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng vẫn nhận tới 2 bàn thua khi làm khách trước Malaysia (chung kết lượt đi AFF Cup 2018). Còn lần này, các chân sút Malaysia đã phải bất lực trước thủ thành Patrik Lê Giang.

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận bán kết lượt về AFF Cup 2026: Việt Nam vs Malaysia Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Việt Nam thắng chung cuộc trong 90 phút Việt Nam thắng chung cuộc trong hiệp phụ Việt Nam thắng chung cuộc trong loạt luân lưu 11m Malaysia thắng chung cuộc trong 90 phút Malaysia thắng chung cuộc trong 120 phút Malaysia thắng chung cuộc trong loạt luân lưu 11m



