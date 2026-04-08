Thua đau trước Thái Lan, tuyển Việt Nam đại chiến Indonesia ở bán kết AFF Cup

Dù đã chắc suất vào bán kết, cả tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đều muốn giành kết quả tốt nhất ở trận đối đầu trực tiếp hòng tạo lợi thế trước khi vào vòng sau. Tuyển Việt Nam chỉ cần hoà là giữ ngôi đầu bảng.

Với lực lượng mạnh cùng lợi thế sân nhà, tuyển Thái Lan sớm dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng ít phút, đội chủ nhà đã có tới 3 cú dứt điểm nguy hiểm đe doạ cầu môn của Văn Tú. Trong khi đó, tuyển Việt Nam buộc phải chọn chiến thuật phòng ngự, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ thời cơ phản công.

Tuy nhiên, trước sức tấn công mạnh mẽ của Thái Lan, tuyển Việt Nam cũng chỉ giữ sạch lưới đến phút 17, trước khi để Itticha tung cú sút rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp Thái Lan chơi hưng phấn. Họ tiếp tục dâng cao tấn công và đến phút 20, tỷ số đã được nhân đôi. Sarawut tung cú sút bóng sống rất đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của hàng phòng ngự áo đỏ.

Tuyển Thái Lan đã chứng minh sức mạnh tấn công trước tuyển Việt Nam.

Việc để Thái Lan dẫn 2 bàn khiến tuyển Việt Nam gặp khó. Đầu hiệp 2, Đa Hải và các đồng đội phải thay đổi cách tiếp cận, dâng lên tấn công thay vì phòng ngự.

Hy vọng có điểm cho tuyển Việt Nam được nhen nhóm khi Từ Minh Quang tung cú vô lê đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 23. Tuy nhiên, gần như ngay sau đó, Thái Lan lại nới rộng cách biệt lên 2 bàn, khi Sarawut một lần nữa toả sáng với cú sút xa đẳng cấp. Thái Lan vươn lên dẫn 3-1.

Tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực trong những phút còn lại. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Đa Hải sút tung lưới đối phương ở phút 35, sau đường chuyền đầy tinh tế của Mạnh Dũng. Lúc này, cách biệt chỉ còn là 1 bàn, tuyển Việt Nam lại đứng trước cơ hội giành điểm để giữ ngôi đầu.

Đáng tiếc là thời điểm cuối trận, tuyển Việt Nam lại mắc sai lầm. Không những không ghi thêm bàn gỡ, các cầu thủ còn phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 sau sai lầm ở khâu phòng ngự. Ngọc Ánh xử lý hỏng và khiến bóng bay thẳng về lưới nhà.

Thua chung cuộc 2-4, tuyển Việt Nam để Thái Lan lấy mất ngôi đầu bảng. Theo phân nhánh, tuyển Việt Nam sẽ phải gặp Indonesia ở bán kết, trong khi Thái Lan chạm trán Australia.

Trên lý thuyết, Indonesia là thử thách khó khăn với tuyển Việt Nam. Đội tuyển xứ Vạn đảo đang thi đấu rất ổn định với thành tích toàn thắng tại giải Đông Nam Á và trước đó cũng vào tới chung kết, trở thành á quân ở giải futsal châu Á 2026.

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 4-2 Việt Nam.