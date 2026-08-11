Thua đau tại AFF Cup, chủ tịch LĐBĐ Indonesia tuyên bố: "Giải tới sẽ mang đầy đủ binh hùng tướng mạnh"

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đặt kỳ vọng lớn vào giải đấu sắp diễn ra.

Dù mang theo đội hình mạnh, đội tuyển Indonesia vẫn bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2026. Kết quả này khiến cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ xứ Vạn đảo không khỏi thất vọng.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir đã nhanh chóng trấn an dư luận bằng tuyên bố đặt kỳ vọng vào giải đấu tiếp theo - FIFA ASEAN Cup 2026:

"Hãy nhớ rằng chúng ta đã từng giành HCV SEA Games sau khi phục hồi sau những thất bại. Giải đấu tới đội tuyển Indonesia sẽ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. FIFA ASEAN Cup nằm trong lịch thi đấu FIFA Days và chúng tôi có thể triệu tập các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir

Ông Erick Thohir nói thêm về AFF Cup 2026: "Với các giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA, chúng ta phải hiểu rằng việc các câu lạc bộ cho phép cầu thủ hội quân không dễ dàng. Tôi đánh giá cao khi các giải đấu quốc gia và các câu lạc bộ cho phép cầu thủ lên tuyển ở giải đấu ngoài lịch thi đấu FIFA, bởi vì chính các câu lạc bộ là người trả lương cho cầu thủ".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia tỏ ra hào hứng khi Indonesia đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026: "FIFA ASEAN Cup là sự kiện lớn nhất của FIFA kể từ sau World Cup 2026. Đây sẽ là một sự kiện lịch sử khi giải đấu FIFA ASEAN đầu tiên được tổ chức tại Indonesia".

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/9 đến 4/10 và được chia làm 2 hạng đấu. Hạng đấu cao nhất được tổ chức tại Indonesia trên 2 SVĐ Gelora Bung Karno và Si Jalak Harupat.

Hạng đấu này gồm 2 bảng đấu. Bảng A có chủ nhà Indonesia cùng 3 đội Ấn Độ, Malaysia, Singapore. Còn bảng B có 4 đội Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines.