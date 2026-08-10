Sếp bóng đá Indonesia: “Nếu đủ đội hình nhập tịch, chúng tôi sẽ vô địch AFF Cup”

Tổng Thư ký LĐBĐ Indonesia Yunus Nusi đã phân tích về AFF Cup và FIFA ASEAN Cup.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Indonesia dù mang tới đội hình rất mạnh nhưng lại bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng. Dù vậy, theo Tổng Thư ký LĐBĐ Indonesia Yunus Nusi, tuyển Indonesia đã thiếu vắng nhiều vị trí quan trọng:

“Chúng ta cần phải nhận thức rằng ĐTQG Indonesia đã có khoảng 14 cầu thủ nhập tịch không tham gia AFF Cup 2026. LĐBĐ Indonesia không gây sức ép cho các cầu thủ. Chúng tôi đã thiết lập sự hợp tác và mối quan hệ tốt với các câu lạc bộ chủ quản”.

Tổng Thư ký LĐBĐ Indonesia Yunus Nusi

Theo ông Yunus Nusi, nếu như có đủ các cầu thủ nhập tịch chất lượng nhất, tuyển Indonesia đủ sức vô địch AFF Cup: “Chúng tôi đã cho phép 14 cầu thủ của mình không tham gia AFF Cup 2026. Tôi tin rằng nếu họ tham gia, chúng tôi đã có thể đạt được kết quả tốt nhất”.

Ông Yunus Nusi cho biết mục tiêu chính của bóng đá Indonesia hướng đến là FIFA ASEAN Cup 2026: “Chúng tôi cũng muốn duy trì thể trạng của nhóm cầu thủ nhập tịch cho FIFA ASEAN Cup. Đây cũng là một phần uy tín của ĐTQG Indonesia vì giải đấu mang nhãn hiệu FIFA.

Sau đó, tuyển Indonesia cũng sẽ có một loạt trận FIFA Days vào tháng 11. Đối thủ của đội Indonesia sẽ được công bố sau. Dự kiến khách mời là những đội bóng có thứ hạng FIFA rất cao và thậm chí đã tham dự World Cup 2026”.

Đội tuyển Indonesia để thua 0-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà

Từ lời phân tích của ông Yunus Nusi, trang Bola (Indonesia) đã chỉ ra một số cái tên đã vắng mặt trong đội hình tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026: Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Mathew Baker và Dean James.

Trường hợp đáng tiếc nhất thuộc về Justin Hubner. Hậu vệ này đã được điền tên vào danh sách đăng ký dự AFF Cup 2026 nhưng cuối cùng không thể về hội quân cho đội bóng chủ quan không cấp phép.

Trong một diễn biến khác, chuyên gia bóng đá Indonesia Luciano Leandro đã yêu cầu HLV John Herdman có một cuộc đánh giá toàn diện với các tuyển thủ vừa dự AFF Cup 2026:

“Tôi nghĩ sau thất bại này, John Herdman cần phải tiến hành một cuộc đánh giá rất nghiêm túc, không chỉ về chiến thuật mà còn cả quá trình lựa chọn cầu thủ.

Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ cầu thủ nào hay nói rằng các cầu thủ được chọn không đủ tiêu chuẩn. Nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn của Indonesia, đặc biệt là ở vòng bảng, chất lượng bóng đá mà họ thể hiện vẫn chưa đạt tiêu chuẩn mà Indonesia cần để đạt được những mục tiêu lớn hơn.

HLV John Herdman

Theo tôi thấy, Indonesia có tinh thần, thể lực và ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thiếu những cầu thủ có khả năng sáng tạo, ứng biến, kỹ thuật cá nhân tốt, có thể tung ra những đường chuyền mở ra khoảng trống cho hàng công và đưa ra những quyết định nhanh nhạy ở khu vực giữa sân.

Indonesia có rất nhiều cầu thủ nội địa tiềm năng. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải đánh giá: liệu những cầu thủ được chọn có thực sự phù hợp nhất với nhu cầu của đội và triết lý chơi bóng mà chúng ta muốn xây dựng hay không?”.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia nằm cùng bảng với các đội Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu lợi thế lớn khi được chơi tất cả các trận đấu trên sân nhà.