Kỷ lục cực khó phá ở AFF Cup: Chỉ 2 đội làm được, tuyển Việt Nam cũng chưa từng đạt

Trong 30 năm lịch sử, chỉ có 2 đội vô địch AFF Cup theo cách như vậy.

Với AFF Cup, việc vô địch mà cả giải chỉ thắng được 2 trận là điều khá khó tin. Nhưng lịch sử giải đấu từng chứng kiến điều đó tới hai lần, với Thái Lan năm 2002 và Singapore năm 2007.

Điểm chung của hai nhà vô địch này là khả năng “sống sót” đáng kinh ngạc. Họ không thắng nhiều, thậm chí liên tục bị cầm hòa, nhưng luôn biết cách vượt qua thời điểm quyết định để cuối cùng nâng cúp.

Năm 2002, Thái Lan bước vào Tiger Cup với tư cách đội đương kim vô địch. Thế nhưng hành trình của họ ở vòng bảng lại không hề dễ dàng. Thái Lan thắng Lào 5-1, sau đó thua Malaysia 1-3 và Singapore 1-1. Với 4 điểm, họ chỉ đứng thứ hai bảng B, sau Malaysia.

Chuệch choạc là vậy nhưng tới bán kết, mọi thứ bất ngờ được giải quyết theo cách rất thuyết phục. Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 để giành quyền vào chung kết. Đối thủ của họ là Indonesia, đội bóng sở hữu hàng công rất mạnh, lại có lợi thế thi đấu ở sân nhà Bung Karno.

Trận chung kết diễn ra vô cùng kịch tính. Hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, Thái Lan thắng 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Như vậy, sau 5 trận đấu, Thái Lan chỉ có đúng 2 chiến thắng trước Lào và Việt Nam, còn lại là 2 trận hòa và 1 trận thua. Đó đã là một hành trình khá rất đặc biệt, nhưng 5 năm sau, Singapore còn tạo ra điều khó tin hơn.

Thái Lan ăn mừng chức vô địch Tiger Cup 2002.

Tại AFF Cup 2007, Singapore khởi đầu bằng trận hòa 0-0 với Việt Nam. Sau đó, họ hủy diệt Lào 11-0 rồi hòa Indonesia 2-2. Singapore đứng nhì bảng với 5 điểm và tiến vào bán kết nhờ hiệu số tốt nhất bảng đấu.

Đối thủ của Singapore là Malaysia. Hai lượt trận bán kết đều kết thúc với tỷ số 1-1, khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, Singapore thắng 5-4, trong đó thủ môn Lionel Lewis trở thành người hùng khi cản phá quả đá quyết định của Malaysia.

Đến chung kết, Singapore tiếp tục trải qua một màn đấu trí nghẹt thở với Thái Lan. Họ thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà, trong trận đấu gây tranh cãi bởi một quả phạt đền ở phút 83, khiến cầu thủ Thái Lan bỏ ra ngoài sân 15 phút để phản đối. Tới lượt về, Singapore bị dẫn trước nhưng Khairul Amri ghi bàn muộn ở phút 82, giúp đội khách gỡ hòa 1-1, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Singapore nâng cúp ngay trên đất Thái Lan.

Sau 7 trận, Singapore có đúng 2 chiến thắng: thắng Lào 11-0 ở vòng bảng và thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi. 5 trận còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Đây được xem là thành tích không dễ tái lập.

Điều thú vị là Singapore chính là đội có cơ hội tái hiện điều này tại AFF Cup 2026. Đội bóng này vượt qua vòng bảng với thành tích 2 thắng, 2 hòa. Nếu hòa tất các trận tại vòng bán kết và chung kết, rồi thắng luân lưu, họ sẽ một lần nữa lập lại thành tích trên.

Với tuyển Việt Nam, các chức vô địch 2008 đội có 4 trận thắng, 2018 có 6 trận thắng, còn năm 2024 có 7 trận thắng.

Thăm dò ý kiến Dự đoán kết quả trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026: Malaysia vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Malaysia thắng 2 đội hòa nhau Việt Nam thắng



