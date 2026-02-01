Thua “đáng xấu hổ” 0-15, đội bóng Indonesia bị nghi ngờ dính vào tiêu cực

Truyền thông Indonesia đang vô cùng ngỡ ngàng sau khi CLB Sriwijaya FC để thua tới 0-15 khi chạm trán Adhyaksa FC ở vòng 18 giải Hạng nhất Indonesia. Đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Indonesia.

Trong trận này, chỉ riêng cầu thủ Adilson Gancho Da Silva đã ghi tới 6 bàn, trong đó gồm mỗi hat-trick trong một hiệp. Ngoài ra, có tới ba cầu thủ khác lập hat-trick: Miftahul Hamdi, Makan Konate và Ramiro Ezequiel Fergonzi.

Truyền thông Indonesia rất sốc với tỷ số của trận đấu. Trang Bola đặt dòng tít: “Thật là một thảm kịch đau lòng! Sriwijaya FC thua Adhyaksa FC với tỷ số 15-0 và đối mặt với nguy cơ xuống hạng League 3”.

Bola bình luận: “Sriwijaya FC đã phải nhận thất bại nhục nhã trước Adhyaksa FC. Đúng vậy, 0-15. Một thất bại nặng nề, cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng của Sriwijaya FC không tốt”.

Trong khi đó, trang Ihram gọi đây là một “thất bại đáng xấu hổ” của Sriwijaya FC:

“Trận thua thảm hại với tỷ số 0-15 trước Adhyaksa FC, đánh dấu một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử của Sriwijaya FC.

Kết quả đáng xấu hổ này không chỉ đánh dấu thất bại nặng nề nhất của câu lạc bộ trong mùa giải, mà còn càng làm nổi bật sự sa sút của Sriwijaya FC ở vị trí cuối bảng 1, điều này đe dọa họ đến nguy cơ xuống hạng League 3”.

Sriwijaya FC gây sốc khi thua thảm 0-15.

Trang CNN Indonesia viết: “Một kết quả gây sốc đã xảy ra tại giải hạng 2 Indonesia khi Adhyaksa FC đánh bại Sriwijaya FC với tỷ số tới 15-0”.

Trong khi đó, trang Bola Sport đặt nghi vấn tiêu cực, đặc biệt là về thái độ thi đấu của CLB Sriwijaya FC, trong bối cảnh đội bóng này đang gặp phải tình trạng khủng hoảng tài chính.

“Để quý vị nắm rõ, Sriwijaya FC đã đến sân nhà của Ahyaksa FC trong tình trạng vẫn đang gặp khó khăn về tài chính.

Như đã biết, đội bóng có biệt danh Laskar Wong Kito hiện không thể trả lương cho các cầu thủ. Điều này sau đó đã ảnh hưởng đến phong độ của Sriwijaya FC”.

Trong quá khứ, Sriwijaya từng là một thế lực của bóng đá Indonesia, hai lần vô địch quốc gia vào các mùa 2007/08 và 2011/12, đồng thời giành 3 chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp. Tuy nhiên, kể từ sau khủng hoảng tài chính vào năm 2015, đội bóng này dần “xuống dốc không phanh”.