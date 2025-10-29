Thua đậm 1-9, tuyển Thái Lan “tan mộng” vô địch giải châu Á

Đội tuyển futsal U16 Thái Lan bước vào vòng bán kết môn futsal nam tại Asiad trẻ 2025 với sự tự tin cao độ. Voi chiến không chỉ sở hữu chuỗi bất bại suốt từ đầu giải mà còn gây ấn tượng với trận hòa 3-3 trước tuyển Iran.

Đối đầu với tuyển Afghanistan, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên. Cú sút xa bất ngờ của thủ môn Jacobs khiến “người gác đền” bên phía Afghanistan lúng túng đỡ trượt và để bóng đi vào lưới.

Nhưng đó lại là tất cả những gì tuyển Thái Lan làm được. Phần còn lại trận đấu là màn trình diễn áp đảo đến từ đội tuyển futsal U16 Afghanistan.

Tuyển Afghanistan (áo đỏ) áp đảo hoàn toàn

Phút thứ 5, đường chuyền khó chịu của cầu thủ Afghanistan khiến Srisuwan phản lưới nhà, tỉ số là 1-1. Chỉ 2 phút sau, Akbari đưa đội bóng vùng Trung Á vươn lên dẫn 2-1 sau tình huống phối hợp đẹp mắt. Những phút tiếp theo, lần lượt Heydari (2 bàn), Qassemi rồi Bahadur lập công. Tuyển Afghanistan kết thúc hiệp một với tỉ số 6-1.

Sang hiệp hai, đội bóng Trung Á vẫn chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Thêm 3 bàn thắng nữa được ghi, trận bán kết khép lại với chiến thắng 9-1 nghiêng về Afghanistan.

Tuyển Thái Lan không thể tạo thêm bất ngờ tại Asiad trẻ

Tuyển Thái Lan không chỉ chia tay với giấc mơ vô địch châu Á mà còn bỏ lỡ tấm vé tham dự Olympic trẻ 2026. Còn tuyển Afghanistan sẽ chơi trận chung kết gặp Iran vào ngày 30/10.