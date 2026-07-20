Thua chung kết World Cup, Messi không bay về Argentina

Messi sẽ ở lại Mỹ sau trận chung kết World Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Argentina sẽ về nước vào sáng ngày 21/7 (giờ Việt Nam). Dù không thể giành chức vô địch World Cup 2026, thầy trò HLV Scaloni vẫn trải qua hành trình rất đáng nhớ với ngôi á quân chung cuộc.

Tuy nhiên, Messi sẽ không có mặt trong chuyến bay cùng toàn đội trở về Argentina. El Pulga và người đồng đội tại CLB Inter Miami là De Paul chỉ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân với đội bóng chủ quản.

Trái với các giải đấu tại châu Âu, giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS đã trở lại ngay từ thời điểm World Cup 2026 còn chưa kết thúc. Vào ngày 23/7 tới, Inter Miami sẽ gặp Chicago Fire. Sau đó là một lịch thi đấu dày đặc kéo dài đến tận tháng 11. Chính vì thế, Messi và De Paul ở lại Mỹ để tiện sắp xếp thời gian cho gia đình và công việc.

Messi cần được nghỉ ngơi sau giải đấu vắt kiệt sức cùng đội tuyển Argentina

Ngoài Messi cùng De Paul, một số cái tên khác như Geronimo Rulli, Nicolas Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolas Gonzalez, Juan Musso... cũng không trở về Argentina.

Dự kiến, sân bay Buenos Aires sẽ đón HLV Scaloni cùng nhóm các học trò Emiliano Martinez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolas Tagliafico...

Bản thân ông Scaloni cũng chưa chắc chắn tiếp tục công việc sau World Cup 2026. Nhà cầm quân 48 tuổi còn hợp đồng với LĐBĐ Argentina đến cuối năm 2026.