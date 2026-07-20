Nghịch lý: Người Tây Ban Nha thống trị World Cup, Champions League nhưng "mất thiêng" trên sân nhà

Bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua một năm 2026 rất đặc biệt.

Trên SVĐ New York New Jersey, HLV Luis de la Fuente cùng đội tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2026. Nhà cầm quân 65 tuổi đã biến năm 2026 trở nên gần như hoàn hảo với những HLV Tây Ban Nha trên khắp thế giới.

HLV Luis de la Fuente đã vô địch cả Euro và World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Tại đấu trường Champions League, HLV Luis Enrique có chức vô địch thứ hai liên tiếp cùng PSG. Cũng giống như đội tuyển Tây Ban Nha, PSG thể hiện sức mạnh áp chế mọi đối thủ và đăng quang đầy thuyết phục. Ở giải đấu cấp thấp hơn là Europa League, HLV Unai Emery đưa Aston Villa vô địch. với màn trình diễn "hủy diệt". Ngoại hạng Anh - giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh - chứng kiến HLV Arteta đăng quang cùng Arsenal.

HLV Luis Enrique 2 lần liên tiếp vô địch Champions League

Tuy nhiên, chức vô địch La Liga lại không thuộc về một HLV Tây Ban Nha. Người dẫn dắt Barcelona đến với ngôi vương La Liga là HLV người Đức Hansi Flick. Barcelona cũng là đội bóng cung cấp cho tuyển Tây Ban Nha nhiều cầu thủ nhất tại World Cup 2026 (8 cầu thủ).

HLV Hansi Flick góp công lớn trong việc mài giũa các cầu thủ như Yamal, Pedri, Cubarsi, Dani Olmo hay Ferran Tores cho đội tuyển Tây Ban Nha

Thú vị hơn, ở mùa giải 2026/27 sắp tới, 3 "đại gia" của bóng đá xứ sở đấu bò đều được dẫn dắt bởi các HLV nước ngoài: Barcelona - Hansi Flick, Real Madrid - Mourinho (Bồ Đào Nha), Atletico Madrid - Diego Simeone (Argentina).