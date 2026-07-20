Ronaldo "thanh thản lương tâm", Messi cũng tuyên bố "thanh thản" nhưng vì lý do khác

Messi đã có những chia sẻ sau trận chung kết World Cup 2026.

Lần thứ hai trong sự nghiệp, Messi để thua ở trận chung kết World Cup. El Pulga rơi nước mắt khi đứng trước những khán đài đầy ắp CĐV Argentina. Khép lại hành trình World Cup 2026, Messi cho biết anh cảm thấy thanh thản:

"Mặc dù hôm nay chúng tôi không thể vô địch. Nhưng ngay cả trong thất bại bạn cũng học hỏi và nhận thấy được nhiều điều. Nhìn thấy đội tuyển Argentina cạnh tranh ở cấp độ cao như thế, thấy sự tận tâm của đội ngũ ban huấn luyện, trợ lý, nhân viên…, tôi cảm thấy thanh thản khi biết rằng bóng đá Argentina sẽ còn tiếp tục nằm trong tốp đầu thế giới".

Ngày Messi chia tay đội tuyển Argentina không còn xa

Messi cũng chia sẻ những cảm nhận về trận chung kết với Tây Ban Nha cũng như đồng đội: "Thật đau đớn khi để thua trận chung kết World Cup theo cách này. Xin chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha vì chức vô địch. Họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời và cho thấy mình là một đối thủ cực mạnh.

Từ đáy lòng mình, tôi cảm thấy tự hào về toàn đội, về những người đã hi sinh, nỗ lực đến tận những phút cuối cùng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đội tuyển Argentina đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Đây là kết thúc mà không ai mong muốn, nhưng chúng tôi ngẩng cao đầu rời World Cup với niềm tự hào".

Với Messi, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. El Pulga đã khoác áo ĐTQG Argentina ở 6 kỳ World Cup khác nhau, giành 1 chức vô địch và 2 HCB. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử World Cup (21 bàn), chỉ kém 1 bàn so với người dẫn đầu là Mbappe.