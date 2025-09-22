Thua cay đắng, tuyển Indonesia dâng chức vô địch cho đội bóng châu Âu

Sau 2 chiến thắng đầy thuyết phục trước Tanzania và Hà Lan, tuyển futsal Indonesia bước vào trận cuối tranh chức vô địch giải Exhibition 4 Nations World Series gặp Latvia.

Trước trận này thì tuyển Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Đội bóng xứ Vạn đảo đang đạt phong độ rất cao, đứng hạng 23 thế giới, trong khi đó tuyển Latvia chỉ đứng hạng 60 FIFA.

Tuy nhiên, rốt cuộc bất ngờ lại xảy ra khi Indonesia đã phải chịu thất bại đầy nghẹt thở trước Latvia ngay tại Jakarta.

Latvia vươn lên dẫn trước ở phút thứ 13. Viktors Kulepovs đã đánh bại thủ môn Muhammad Nizar của Indonesia trong tình huống đối mặt. Tuy nhiên, tuyển Indonesia cũng chỉ mất 2 phút sau để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, sau pha dứt điểm chuẩn xác của Israr Megantara

Hiệp hai diễn ra hấp dẫn hơn, khi Latvia ghi thêm hai bàn thắng nữa sau các pha lập công của Edgars Tarakanovs và Viktors Kulepovs, giúp đội bóng từ châu Âu vươn lên dẫn 3-1.

Sau đó, Indonesia lại vùng lên và có bàn gỡ 2-3 sau pha sút bóng của Guntur Sulistyo. Thời điểm cuối trận, đội chủ nhà dồn lên đá power-play. Họ tạo ra một số pha dứt điểm rất nguy hiểm nhưng lại không thắng được thủ môn đối phương.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Việc bỏ lỡ cơ hội khiến Indonesia chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Với kết quả này, Latvia đã trở thành nhà vô địch của giải đấu. Đại diện châu Âu đã toàn thắng cả 3 trận (sau khi đánh bại Tanzania 3-0 và Hà Lan 3-2).

Trong khi đó, Indonesia giành ngôi á quân với hai chiến thắng sau ba trận. Trước đó, Indonesia đã thắng Tanzania 7-1 và Hà Lan 5-1.