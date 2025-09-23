Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Malaysia thắng 2 trận vẫn gặp khó

Màn trình diễn ấn tượng của tuyển Việt Nam

Đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng sau 2 lượt trận vòng loại Futsal châu Á 2026. Đoàn quân áo đỏ lần lượt vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 9-1 và thắng Trung Quốc 7-2. Thầy trò HLV Giustozzi tạm dẫn đầu bảng E với 6 điểm cùng hiệu số ấn tượng +13.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) thắng thuyết phục 7-2 trước tuyển Trung Quốc

Chỉ cần 1 điểm trong lượt trận cuối cùng trước Lebanon (14h30 ngày 24/9), tuyển Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và giành vé đến VCK Futsal châu Á 2026. Tuy nhiên, mục tiêu mà đoàn quân áo đỏ đặt ra là giành trọn 3 điểm.

Tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng E

Qua 2 lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam trình diễn lối chơi tấn công đa dạng, không quá phụ thuộc vào cá nhân nào. Quả bóng Vàng Nguyễn Thịnh Phát đã ghi được 4 bàn thắng, nhưng các chân sút như Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang hay Nguyễn Đa Hải cũng liên tục lập công.

3 đội Đông Nam Á bị loại

Ngoài tuyển Việt Nam, Đông Nam Á có 2 đội khác cũng toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên là Thái Lan và Malaysia. Tuyển Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +18. Với thực lực của mình, Voi chiến được dự đoán sẽ thắng nốt trận cuối gặp Hàn Quốc để giành vé đi tiếp.

Tình hình đối với tuyển Malaysia có phần bất lợi hơn. Dù đã thắng 2 trận, đại diện Đông Nam Á vẫn đang tạm xếp nhì bảng G với 6 điểm và hiệu số +8, kém hơn so với Iran (6 điểm, hiệu số +22).

Trên BXH thành tích các đội nhì bảng, tuyển Malaysia hiện xếp thứ 6/8 đội. Điều lệ vòng loại quy định 7 đội nhì bảng thành tích tốt nhất giành vé vớt đến VCK. Tuyển Malaysia sẽ phải giành kết quả tốt trước Iran ở lượt cuối nếu muốn duy trì vị trí của mình. Nhưng Iran (hạng 5 thế giới trên BXH FIFA) là đối thủ rất mạnh và thường tạo ra những “cơn mưa bàn thắng” tại giải châu Á.

BXH thành tích các đội nhì bảng (không tính thành tích trận đấu gặp đội cuối bảng & bảng D chưa thi đấu)

Tại bảng H, tuyển Myanmar đang xếp nhì bảng do thua về hiệu số so với Afghanistan. Với lợi thế sân nhà, Myanmar quyết thắng ở lượt cuối nhằm đảm bảo một tấm vé đến với VCK.

Có 3 đại diện Đông Nam Á đã sớm bị loại sau 2 lượt trận là Brunei (0 điểm, hiệu số -17), Campuchia (0 điểm, hiệu số -11) và Timor Leste (0 điểm, hiệu số -14).

Danh sách các đội dự VCK Futsal châu Á 2026

Do đặc thù của vòng loại năm nay, chưa có đội nào chắc chắn đi tiếp sau 2 lượt trận đầu tiên. Ngay cả những “đại gia” như Nhật Bản hay Iran cũng sẽ phải nỗ lực đến phút chót để đảm bảo một suất tại VCK Futsal châu Á 2026.

Đội duy nhất đã có được tấm vé là Indonesia. Với vai trò chủ nhà VCK, tuyển Indonesia không cần thi đấu vòng loại. Dù vậy, họ đã tổ chức giải đấu tứ hùng trên sân nhà nhằm tích lũy kinh nghiệm và có những chiến thắng thuyết phục với tỉ số 7-1 trước Tanzania và 5-1 trước Hà Lan.

VCK Futsal châu Á 2026 có 16 đội tham dự, diễn ra từ 27/1 đến 7/2 tại Jakarta, Indonesia.