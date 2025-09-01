Thua 2 trận cùng kịch bản, tuyển Malaysia gặp khó khăn lớn trước thềm giải châu Á

U23 Malaysia là một trong những đội tuyển có quá trình chuẩn bị dài hơi nhất trước thềm vòng loại U23 châu Á 2026. Đội bóng áo vàng được tập trung từ sớm và có một loạt trận đấu giao hữu. Thầy trò HLV Nafuzi Zain còn được tạo điều kiện sang Thái Lan (địa điểm diễn ra vòng loại) sớm tới 2 tuần để tập huấn và làm quen sân bãi, thời tiết.

Tuy nhiên, loạt trận giao hữu lại mang tới nhiều nỗi lo cho U23 Malaysia. Cả 2 trận đấu với U23 Kuwait, đội bóng áo vàng đều để Al-Enezi chọc thủng lưới trong hiệp một và cuối cùng thua 0-1 chung cuộc.

U23 Malaysia (áo vàng) để thua cả 2 trận giao hữu trước U23 Kuwait

Trận thắng duy nhất của U23 Malaysia ở loạt giao hữu là trước CLB Nonthaburi United. Tỉ số 11-0 trên thực tế không nói lên nhiều điều do Nonthaburi United hiện chỉ chơi tại giải hạng 3 Thái Lan và mới năm ngoái còn từng suýt rớt xuống hạng bán chuyên.

Trước đó, U23 Malaysia cũng không thể hiện tốt tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Đội bóng mang biệt danh “Những chú hổ” bị loại ngay từ vòng bảng và chỉ thắng được 1 trận trước Brunei.

Với tình hình hiện tại, giới chuyên môn Malaysia tỏ ra không thực sự lạc quan về khả năng đi tiếp của đội nhà ở vòng loại U23 châu Á 2026. Đội bóng áo vàng nằm ở bảng F cùng 3 đối thủ Thái Lan, Lebanon và Mông Cổ.

U23 Malaysia đang phải chịu sức ép lớn

U23 Thái Lan được đánh giá cao nhất bảng đấu. Voi chiến sở hữu đội hình đồng đều, lối chơi có nét và vừa giành tấm HCĐ giải Đông Nam Á. Cộng thêm lợi thế sân nhà, U23 Thái Lan tự tin vào ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Lebanon và Mông Cổ đều là những ấn sổ.

Nếu không vượt qua vòng loại, U23 Malaysia sẽ có lần đầu tiên vắng mặt ở VCK U23 châu Á kể từ năm 2020. Trận mở màn vòng loại của U23 Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 3/9 trước đối thủ Lebanon.