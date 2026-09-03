Thua 0-8, tuyển Campuchia “vỡ mộng” tranh ngôi nhất bảng giải châu Á

Tuyển Campuchia gần như hết cơ hội tranh ngôi đầu bảng tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Chiến thắng 2-1 trong trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027 trước U20 Yemen mang tới sự tự tin lớn cho U20 Campuchia. Nhưng đội bóng xứ Angkor đã “trở về mặt đất” sau lượt trận thứ hai.

Chạm trán U20 Nhật Bản, U20 Campuchia chỉ đứng vững được 26 phút trước khi nhận bàn thua đầu tiên. Sau thời điểm này, đại diện Đông Nam Á gần như chỉ còn biết chịu trận. U20 Nhật Bản tấn công dồn dập và liên tục có thêm các bàn thắng. 90 phút khép lại với tỉ số 8-0 nghiêng về đội bóng xứ Mặt trời mọc.

U20 Campuchia thua 0-8 trước U20 Nhật Bản

Với kết quả này, U20 Campuchia vẫn chỉ có 3 điểm trong tay cùng hiệu số -7. Trong khi đó, U20 Nhật Bản tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +12.

Cơ hội cạnh tranh vị trí nhất bảng gần như đã khép lại với U20 Campuchia. Nhưng đội bóng xứ Angkor vẫn có cơ hội hướng tới tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ở lượt trận cuối vào ngày 6/9, U20 Campuchia sẽ so tài với U20 Kuwait.