Thử VinFast VF 8 liên tục ở tốc độ 113km/h, chuyên gia cho biết: Chạy 386km còn 3% pin, vẫn đủ để đến trạm sạc

Với mong muốn chinh phục thị trường xe điện Mỹ và châu Âu, VinFast đã giới thiệu VF 8 như một lựa chọn mới mẻ cho khách hàng. Sở hữu thiết kế nội, ngoại thất truyền thống và không quá chú trọng đến việc giảm thiểu trọng lượng, VF 8 có thể là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm xe điện ngoài dòng xe của Tesla.



Trong bài kiểm tra quãng đường di chuyển trên cao tốc ở tốc độ 113 km/h (70mph) do Out of Spec Reviews thực hiện, VF 8 Eco đã di chuyển được gần 386 km (240 dặm) trước khi pin giảm xuống còn 3% và hiển thị thông báo yêu cầu sạc pin. Khi đó, VF 8 cũng giới hạn công suất đầu ra để tiết kiệm năng lượng, đảm bảo người lái có thể di chuyển đến trạm sạc mà không cần đến xe cứu hộ.

So với quãng đường di chuyển 425 km theo tiêu chuẩn EPA, kết quả bài kiểm tra tốc độ cao của VF 8 được đánh giá là khá khả quan. VF 8 có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc những chuyến đi ngắn ngày.

Tuy nhiên, đội ngũ Out of Spec Reviews nhận định rằng VF 8 là một lựa chọn "tốt", nhưng chưa phải là "tuyệt vời". Bởi lẽ, Tesla Model Y vẫn là một đối thủ đáng gờm hơn trong phân khúc này. Không chỉ sở hữu công nghệ vượt trội từ nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới, Model Y còn được xây dựng trên nền tảng ưu việt hơn. Mẫu xe Model Y dẫn động bốn bánh nhẹ hơn VF 8 tới 590 kg, với trọng lượng xe chỉ khoảng 2.586 kg. Nhờ hệ thống truyền động hiệu quả, Tesla Model Y có thể di chuyển quãng đường xa hơn với một lần sạc. Theo EPA, Model Y có thể di chuyển thêm 113 km so với VF 8.