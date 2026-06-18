Thú vị: Thủ môn tuyển CHDC Congo gieo sầu cho Ronaldo, nhưng từng bị Quang Hải sút tung lưới

Ngày còn thi đấu ở châu Âu, Quang Hải đã từng ghi bàn vào lưới thủ môn đang khoác áo tuyển CHDC Congo tại World Cup 2026.

Cụ thể, khi sang Pháp đầu quân cho Pau FC tại Ligue 2 mùa giải 2022/23, Quang Hải chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất. Đó là ở trận hòa 2-2 với Rodez AF tại vòng 11, diễn ra vào ngày 9/10/2022.

Đây là tình huống tiền vệ người Việt Nam đã thoát khỏi bẫy việt vị, bình tĩnh dứt điểm tung lưới đối phương trong thế đối mặt. Và điều thú vị nằm ở chỗ, người bị Quang Hải đánh bại chính là thủ môn Lionel Mpasi-Nzau, người vừa bắt chính ở trận CHDC Congo hòa Bồ Đào Nha 1-1 tại World Cup 2026 rạng sáng nay (18/6).

Quang Hải ghi được 1 bàn và đó là khoảnh khắc anh sút tung lưới thủ môn Lionel Mpasi-Nzau.

Lionel Mpasi-Nzau sinh năm 1994, chủ yếu ngồi dự bị ở PSG (2012-2016) và Toulouse (2016-2019), và bắt đầu chơi cho Rodez AF từ mùa giải 2019/20 đến hết mùa 2024/25. Đó cũng là lý do thủ thành người CHDC Congo trở thành đối thủ của Quang Hải và Pau FC tại Ligue 2 mùa 2022/23.

Đến mùa 2025/26, Lionel Mpasi-Nzau có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi chuyển tới thi đấu cho CLB Le Harve tại Ligue 1, sau nhiều năm chơi bóng ở Ligue 2.

Dù mùa giải vừa qua chỉ có 4 lần ra sân, giữ sạch lưới 1 lần, anh vẫn được HLV tin tưởng trao suất bắt chính tại ĐTQG ở World Cup 2026. Trước đó, Lionel Mpasi-Nzau lần đầu lên tuyển vào năm 2022, liên tục được sử dụng và có tổng cộng 29 lần thi đấu cho ĐTQG, với 8 lần giữ sạch lưới.

Lionel Mpasi-Nzau và các đồng đội gieo sầu cho tuyển Bồ Đào Nha.

Ở trận gặp Bồ Đào Nha vừa qua, Lionel Mpasi-Nzau không có được pha cứu thua nào. Nguyên nhân không phải do thủ môn này không xuất sắc, mà là bởi hàng công tuyển Bồ Đào Nha quá thiếu sắc bén.

Thống kê cho thấy đội bóng châu Âu có 7 pha dứt điểm nhưng chỉ có 1 lần đưa bóng trúng khung thành. Đó chính là bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 6 của Joao Neves. Còn lại, mọi nỗ lực dứt điểm của tuyển Bồ Đào Nha đều không hiệu quả.

Với Ronaldo, siêu sao này tung ra 3 cú sút nhưng chệch khung thành cả 3. Đó cũng là lý do anh và đồng đội phải ngậm ngùi chia điểm trước đối thủ hạng 46 thế giới, kém mình tới 41 bậc.