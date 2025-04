Theo Báo Chính phủ , ngày 21/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 11 về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 với nhiều nội dung mới.

Thủ tướng đánh giá, trong thời gian đầu áp dụng, triển khai Luật, bên cạnh sự đồng tình của nhân dân với việc siết chặt kỷ cương, pháp luật về an toàn giao thông, vẫn còn một số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị thông tin sai sự thật về các quy định của Luật, tạo dư luận trái chiều về một số quy định trong Luật như quy định cấp đổi giấy phép lái xe; tăng mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe…

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh của người dân khi tham gia giao thông, Thủ tướng đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng sớm khắc phục, sửa chữa các đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng, bất hợp lý để người tham gia giao thông dễ nhận diện, chấp hành.

Thủ tướng quán triệt lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông trong Nhân dân.

" Không vì dư luận trái chiều của một bộ phận đối tượng cơ hội chính trị, chống đối mà giảm quyết tâm với mục tiêu, yêu cầu đã đề ra là kéo giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe của người dân, xác định đảm bảo an ninh, an toàn của người dân phải được đặt lên trước hết, trên hết ", chỉ thị nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát, chỉ huy, điều khiển giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các trường hợp vi phạm pháp luật đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ.

Bộ Công an cũng được giao điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải như: sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của phương tiện và người điều khiển phương tiện; vi phạm xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe, đăng ký xe, đấu giá biển số xe, xử lý vi phạm hành chính… nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với phương tiện kinh doanh vận tải, dữ liệu công trình kiểm soát tải trọng xe để kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý vi phạm theo thời gian thực.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Bộ Xây dựng cũng cần chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu cân đối ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh, lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến giao thông huyết mạch và vị trí cửa ngõ ra vào địa phương, kết nối với Trung tâm chỉ huy giao thông của Bộ Công an để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.