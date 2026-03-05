Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải nhấn mạnh điều này, khi chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo, sáng 5/3.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia , trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn.

Khai thác, thông xe 3.345 km đường bộ cao tốc

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, các bộ, ngành và địa phương, các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp 23.

Đặc biệt, các bộ, ngành đã đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật và các hạng mục còn lại; dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án phục vụ APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 23, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, phân bổ vốn trung hạn 2026-2030 và ưu tiên cho các dự án cao tốc để hoàn thành mục tiêu 5.000 km vào năm 2030.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345 km đường bộ cao tốc, đang thi công xây dựng 1.252 km và đang chuẩn bị đầu tư khoảng 1.721 km.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao ngay trong những ngày đầu năm 2026 và Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Tuy nhiên, trong 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp trước, còn 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương hoàn thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án này và bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026.

Về các định hướng, công việc thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật…;

Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản công; kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản về thể chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIV về không gian phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tiến xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ.

Triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm với các địa phương. Về các dự án chuẩn bị đầu tư, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km 0-Km 19), Bắc Kạn - Cao Bằng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Trong khi đó, TPHCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh-Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn-Pleiku, Đường vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình, khởi công dịp 19/5.

Về giải phóng mặt bằng, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại tại các dự án Hòa Bình-Mộc Châu, Ninh Bình-Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình, Hưng Yên), Chợ Mới-Bắc Kạn, dự án Dầu Giây - Tân Phú, TPHCM Long Thành, đáp ứng tiến độ thi công…

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, hoàn thành trong tháng 3/2026; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Trung Lương-Mỹ Thuận bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể vào cuộc khẩn trương, tích cực, chủ động, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường.