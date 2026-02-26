Thủ tướng yêu cầu không để chậm trễ báo cáo lập sàn giao dịch vàng quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cho hay: Chính phủ, Thủ tướng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng và triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia. (Ảnh minh họa).

Bộ trưởng Sơn cũng cho biết Chính phủ phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, đến nay sàn giao dịch vàng vẫn chưa chính thức đi vào vận hành.

Tại một toạ đàm hồi cuối năm 2025, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) đưa ra 3 đề xuất về việc thành lập sàn vàng gồm: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; Lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các phương án thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam đều nhằm hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và các cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ (như trung tâm thanh toán, các kho lưu trữ...), từng bước huy động nguồn vàng trong dân.

Cụ thể, bước đầu sẽ là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai minh bạch. Tiếp đến là từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra lộ trình thí điểm thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn. Trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.