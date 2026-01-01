Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Pháo hoa trên bầu trời Thủ đô chào đón năm 2026.

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, quan trắc, giám sát thường xuyên và có phương án ứng phó kịp thời ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và sự cố môi trường; thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện ứng trực 24/24.

Thủ tướng lưu ý việc chủ động các phương án về nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh trong dịp Tết, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, TP.HCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) khu vực tổ chức Lễ hội xuân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định...

100% dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định trong dịp nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong - ngoài; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Bộ Công an cần tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm. Nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Bộ Quốc phòng được yêu cầu thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng cũng cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân (nhất là Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và vùng bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt gây ra), bảo đảm cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng số, bảo đảm thông suốt giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu hoạt động ổn định, không gián đoạn; có phương án hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với nhóm thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú, hộ tịch, y tế, lao động, việc làm, trợ giúp xã hội và lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục vụ Tết.

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương cần chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tướng quán triệt Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Địa phương được quyết định bắn pháo hoa chào năm mới

Về phía UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng lưu ý, căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhưng bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Các địa phương cần theo dõi, nắm tình hình chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi….

Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không cổ xúy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội...