Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT đề xuất quy định xử lý pin xe điện

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) sớm đề xuất các quy định về xử lý pin của phương tiện giao thông điện. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, diễn ra chiều 14-1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chiều 14-1. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng cập nhật, hoàn thiện hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo từng lĩnh vực; theo dõi, đánh giá việc thực hiện hạn ngạch của các cơ sở được phân bổ hạn ngạch trong phạm vi quản lý. Đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vận hành thị trường carbon trong nước, trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì sớm thành lập, đưa vào vận hành Sàn giao dịch tín chỉ carbon; hoàn thiện các quy định quản lý liên quan. Bộ NN-MT chủ trì hoàn thiện thủ tục trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng trong tháng 1-2026.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình xanh hóa ngành giao thông; các bộ ngành, địa phương tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm điện khí hóa giao thông, phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần chủ trì phát triển hệ thống sạc điện, năng lượng xanh cho phương tiện giao thông; sản xuất, cung ứng điện, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc điện/hydro cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, sớm ban hành.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý cần có cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển phương tiện, hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

UBND các tỉnh, thành phố chủ trì phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh; xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các cam kết tại COP26 trong bối cảnh khó khăn, phức tạp, biến động.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là cam kết, sứ mệnh phải làm để phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

"Phấn đấu đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 không chỉ là lời hứa mà là cam kết hành động, là sứ mệnh chính trị của quốc gia; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân"- Thủ tướng nêu rõ.