Thủ tướng tới hiện trường vụ sạt lở làm gần 100 người thiệt mạng và mất tích tại Lào Cai

Đoàn công tác của Thủ tướng trên đường kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Lào Cai, chiều 12/9 - Ảnh: VGP/Hà Văn

Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích.



Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ, thiên tai hiện nay. Đặc biệt, đây là địa phương thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất tới thời điểm hiện nay, với nhiều vụ sạt lở rất nghiêm trọng.

Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người thiện mạng và mất tích - Ảnh VGP/Hà Văn

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7 đến 11/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập sâu, thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân.

Thủ tướng thăm hỏi người dân địa phương - Ảnh: VGP

Theo báo cáo của các địa phương, đến 7h ngày 12/9, toàn tỉnh Lào Cai có 246 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó 82 người chết, 95 người bị mất tích và 69 người bị thương. Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi trên toàn tỉnh là 9.172 nhà. Hiện nay còn 97 thôn/25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông. Tổng thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành, cơ quan đang tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tại thôn Làng Nủ, tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn hiện nay là 650 người; trong đó có 359 người địa phương và 300 chiến sĩ thuộc Quân khu 2.

Ngoài vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết và 11 người bị thương; đến sáng 12/9 vẫn còn 11 người mất tích.

Ngay từ sáng sớm hôm nay (12/9), công tác tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ tiếp tục được triển khai với sự có mặt của trên 650 người thuộc các lực lượng

Tỉnh Lào Cai và các huyện đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 25 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến, tặng quà, thăm hỏi những hộ dân vùng thiên tai với 100.000 suất quà, cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị. Các huyện đã tiếp nhận cấp phát, phân bổ kịp thời cho nhân dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, một số xã còn bị chia cắt, cô lập chưa tiếp cận được nên việc tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ đội Biên phòng huy động chó nghiệp vụ để phối hợp, tìm kiếm các nạn nhân

Trong cuộc làm việc nhanh sau đó tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Theo đó, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông với tinh thần Trung ương lo đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ; nhanh chóng khôi phục trường lớp để các cháu trở lại trường sớm nhất có thể; khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm sinh kế cho người dân, nắm chắc tình hình, những khó khăn của người dân để giải quyết.

Làng Nủ trước và sau khi lũ về

Thủ tướng cũng yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, để xây dựng lại, khôi phục bản Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp, chậm nhất 31/12/2024 phải hoàn thành, tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu thiếu gì thì báo cáo Chính phủ; vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan, như huy động lực lượng công binh xây dựng lại bản làng.

Thủ tướng cảm ơn bà con đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; cảm ơn các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tích cực triển khai nhiệm vụ; các cơ quan báo chí – truyền thông đã tích cực thông tin về thiên tai và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó thiên tai; đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tích cực tham gia chăm lo đời sống cho người dân trong khu vực này.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Lào Cai.

Hà Văn