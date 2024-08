Sáng 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng ban Quản lý Lăng cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Quản lý Lăng Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nước như Nhà máy Z175/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moscow, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật tiến tới làm chủ trong nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Pha chế thành công dung dịch đặc biệt BX-24 cùng với sự hỗ trợ của chuyên gia Nga phục vụ cho nhiệm vụ làm thuốc lớn.

Trên tinh thần “vượt nắng, mưa, không thua giá rét thắng bão”, tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao liên tục, không ngừng nghỉ 24/7 để quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt các công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị; giữ gìn cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và khu K9; tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo đông đảo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác. Trong 1 năm qua, đã đón tiếp trên 4,6 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm trước; trong đó khách quốc tế là gần 1,9 triệu lượt, tăng 83%.

Thủ tướng chụp ảnh cùng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ “thân thương”, “điểm hẹn văn hóa” trong trái tim của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Nhiều thế hệ gia đình Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là các cháu học sinh, sinh viên ngày ngày viếng Bác, thành kính tưởng nhớ và tri ân những đóng góp lớn lao của Người.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là Người Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới, vị Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, nhân cách, ý chí, bản lĩnh Việt Nam; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng; là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân. Trong con mắt bạn bè quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người bạn thân thiết.

Với tấm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn xác định giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, hết sức vẻ vang, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua Báo cáo, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao, nhất là trong bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động Ban Quản lý Lăng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong đó nhấn mạnh, công tác tổ chức cho bà con, khách quốc tế viếng Bác nhìn chung chưa có nhiều đổi mới; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin chưa được đẩy mạnh. Thông tin truyền thông chủ yếu dựa theo phương thức truyền thống; chưa có nhiều hình thức mới, sáng tạo và trên không gian mạng…

Thủ tướng nhấn mạnh, những di tích, công trình liên quan đến thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những biểu tượng sáng ngời, soi sáng cho nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau; Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là thời gian tới, nước ta có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)... Ban quản lý Lăng cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cần phải chủ động, nỗ lực và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, đổi mới để đưa không gian Quảng trường Ba Đình và các Di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị và hướng tới là nơi “tìm về cội nguồn” của mỗi người dân Việt Nam khi đến với Hà Nội và về với Bác.

Thủ tướng yêu cầu, cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra với phương châm phát hiện từ sớm, giải quyết từ xa; ứng trực, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh; tổ chức phục vụ tốt, chu đáo các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế; các lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ cấp Nhà nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn viếng của nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước.

Luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường; phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Ứng dụng tiến bộ KHCN trong nghiên cứu về ướp bảo quản. Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Bác.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ và người lao động của các đơn vị yên tâm công tác, tuyệt đối trung thành, gắn bó và thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt với tất cả trái tim, bản lĩnh, trí tuệ của mình; thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng đồng bào và khách quốc tế tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng yêu cầu, các Bộ: Quốc phòng, Công an, VHTTDL và UBND TP.Hà Nội phải chủ động, tích cực phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, cùng phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích trong Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc báo cáo công tác tu bổ định kỳ cần thể hiện rõ các nội dung báo cáo của các cơ quan đơn vị được giao quản lý các công trình, di tích trong khu vực. Việc kiểm tra công tác tu bổ công trình lăng những năm sau đồng thời cũng kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình; đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, trước mắt là khâu bán vé, tổ chức đón tiếp khách du lịch, người dân; tăng cường ứng dụng các phương thức truyền thông mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ ngành, Ban quản lý Lăng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng nhấn mạnh, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa, nhân văn cao cả của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng Ban Quản lý Lăng sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống và kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa”; “Quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; nỗ lực rồi thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa; cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, xác định rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc rõ sản phẩm rõ kết quả, đã thực hiện tốt rồi thì phải thực hiện hiệu quả hơn nữa” sao cho “kết quả năm sau phải tốt hơn năm trước”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Trước khi buổi làm việc diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ ngành, Ban quản lý Lăng đã kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.