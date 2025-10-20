Thủ tướng Thái Lan lệnh điều tra 7 chính trị gia nghi dính lừa đảo ở Campuchia

Hôm 19/10, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và nhóm của ông điều tra về thông tin Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đang nắm danh sách 7 chính trị gia Thái Lan liên quan đến hoạt động lừa đảo tại Campuchia . Đồng thời, ông kêu gọi người dân không nên lo lắng.

"Nếu có danh tính cụ thể được công bố, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Bất kỳ ai vi phạm đều không có ngoại lệ", ông Anutin khẳng định.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Khi được hỏi liệu vấn đề này có được nêu ra trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Hàn Quốc hay không, Thủ tướng Anutin cho biết hai bên không hề đề cập đến. Ông Anutin cũng đặt nghi vấn về độ tin cậy của thông tin trên.

Ông Anutin nói thêm nếu sự việc này là sự thật, ông sẽ có cơ hội gặp lại Tổng thống Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào hai tuần tới.

"Nếu danh tính được tiết lộ trước thời điểm đó, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và xử lý theo đúng pháp luật", ông Anutin nhấn mạnh.

Cùng với đó, khi được hỏi liệu ông có chỉ thị cho Bộ Ngoại giao bắt đầu điều tra tại Hàn Quốc trước cuộc họp APEC hay không, ông Anutin trả lời: "Có, tôi đã ra lệnh rồi". Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul cũng được giao nhiệm vụ xác minh những tuyên bố này.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat bác bỏ cáo buộc này, cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bangkok xác nhận thông tin trên sai sự thật. Tương tự, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan bác bỏ các báo cáo lan truyền rằng Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố 7 chính trị gia Thái Lan có liên quan đến vụ lừa đảo ở Campuchia và nhấn mạnh thông tin này là không đúng sự thật.

“Chính phủ Hàn Quốc xin làm rõ báo cáo này không đúng sự thật”, đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ thực hiện hành động cần thiết để ngăn chặn sự lan truyền của những tin tức giả mạo như vậy.