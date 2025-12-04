Thủ tướng Thái Lan lên tiếng giữa ồn ào liên quan đến doanh nhân người Nam Phi Mauerberger

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: The Nation)

Nhà lãnh đạo Thái Lan lên tiếng sau khi nhiều bức ảnh chung của ông với doanh nhân biệt danh Ben Smith lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi trong bối cảnh Thái Lan đang mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

“Có thể nói thế này: Anh ta là bạn của bạn của bạn tôi. Vậy nên, nếu hỏi tôi có biết anh ta không, tôi nói ‘Có, tôi biết’”, Thủ tướng Anutin nói với các phóng viên.

Bức ảnh ông Anutin chụp cùng Mauerberger lan truyền trên mạng từ tối 3/12, ngay sau khi Thủ tướng Thái Lan tổ chức họp báo để công bố chiến dịch truy quét toàn quốc và tịch thu tài sản liên quan các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Ông Anutin giải thích những bức ảnh đó được chụp từ năm 2014, trong cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tại Singapore, và ông không có quan hệ cá nhân hay liên lạc với Mauerberger từ đó đến nay.

Ông cũng ám chỉ rằng “ai cũng biết” ai là người tung những bức ảnh đó lên mạng.

“Mọi người đều biết ai làm chuyện đó, các phóng viên cũng biết”, ông nói, nhưng không giải thích cụ thể.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định, ông chỉ có cuộc nói chuyện ngắn với Mauerberger vào năm 2014, sau đó “vô tình gặp lại khoảng 5 - 6 lần” tại các sự kiện xã hội và chỉ chào hỏi xã giao.

Khi được hỏi liệu việc tung những bức ảnh này có phải là một đòn tấn công chính trị, ông đáp: “Tự các bạn hiểu được thôi. Tôi không liên lạc với ông ta, cũng không có giao dịch hay quan hệ làm ăn nào”.

Thủ tướng Thái Lan nói thêm rằng, khi còn là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ Pheu Thai trước đây, ông từ chối ký duyệt quốc tịch Thái cho Mauerberger. Ông cho rằng điều này dẫn tới việc ông bị gây sức ép phải rời Bộ Nội vụ sang Bộ Y tế. Ông không chấp nhận điều đó và quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền.

Khi được hỏi liệu giới chức Thái Lan có phát lệnh bắt Mauerberger hay không, Thủ tướng Anutin nói quyết định thuộc về cảnh sát.

Mauerberger làm ăn ở Thái Lan, bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, rửa tiền, hoạt động buôn người tại Campuchia và chuyển tiền phi pháp vào Thái Lan.

Vụ việc gây chú ý khi nghị sĩ Rangsiman Rome của đảng Nhân dân nêu ra trong phiên tranh luận quốc hội, cáo buộc Mauerberger có quan hệ với các nhân vật quyền lực ở Campuchia và Thái Lan, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Thamanat Prompow.

Phóng sự điều tra của nhà báo Tom Wright, người nổi tiếng vì đã phanh phui bê bối 1MDB, mô tả “đế chế ngầm” của Mauerberger tại Đông Nam Á.

Trong cuộc họp báo ngày 3/12, Thủ tướng Anutin, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tội phạm công nghệ, công bố chiến dịch Copperhead nhằm triệt phá các hoạt động phi pháp sử dụng bitcoin.

Trong buổi họp báo, ông Anutin nhấn mạnh mọi hành động đều tuân thủ chỉ đạo của chính phủ, không có ngoại lệ cho bất kỳ cá nhân nào.

Về trường hợp ông Yim Leak - Chủ tịch BIC Bank tại Campuchia, người có quốc tịch Thái thông qua hôn nhân, Thủ tướng Anutin chỉ đạo thu hồi quốc tịch.

Yim Leak là một doanh nhân người Campuchia, được cho là đối tác hàng đầu của Mauerberger.

Ông Anutin cũng bác bỏ nghi vấn chiến dịch tịch thu tài sản mang động cơ chính trị.

Nhân dịp này, giới chức Thái Lan công bố việc tịch thu hơn 10 tỷ baht tài sản liên quan các mạng lưới lừa đảo.