Thủ tướng Thái Lan 'bình luận' việc Thái Lan tăng trưởng chậm hơn Việt Nam

Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu tại hội thảo thường niên của Hội Nhà báo kinh tế ngày 9/10 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo Bangkok Post, phát biểu tại hội thảo thường niên của Hiệp hội Phóng viên kinh tế, ông Anutin cho biết Thái Lan đã tụt lại phía sau Việt Nam, điều ông chưa từng nghĩ có thể xảy ra và gọi đây là "ác mộng tồi tệ nhất".

"Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực, bởi điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay. Trước đây, Thái Lan từng là nước dẫn đầu khu vực. Với nền tảng vững chắc của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và sức mạnh xã hội, tôi tin Thái Lan có thể lấy lại đà tăng trưởng, bởi nền kinh tế của chúng ta vẫn đủ sức chống chịu", ông nói.

Thủ tướng cho biết Thái Lan vẫn sở hữu nhiều lợi thế, đặc biệt là vị trí địa lý giúp nước này trở thành hành lang thương mại trên bộ của khu vực, tạo điều kiện để vươn lên thành trung tâm giao thương của Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh chính phủ cần nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng, mở rộng việc làm và thúc đẩy đầu tư trong nước, qua đó xây dựng nguồn thu thuế bền vững cho ngân sách nhà nước - yếu tố then chốt để ứng phó với áp lực tài chính của một xã hội đang già hóa.

Chính phủ cũng đang xem xét nâng tuổi nghỉ hưu của công chức lên trên 60 tuổi, phù hợp với xu hướng tuổi thọ ngày càng cao của người dân.

Về môi trường, Thủ tướng cho biết Thái Lan đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sớm hơn 15 năm so với kế hoạch trước đây nhằm giúp hàng xuất khẩu của nước này đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ sẽ đẩy nhanh việc thông qua hai đạo luật: Luật Không khí sạch và Luật Biến đổi khí hậu.

Tại cùng sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cảnh báo rằng nếu chính phủ không kịp tung ra các gói kích thích trong nhiệm kỳ hiện tại, nền kinh tế có thể rơi vào suy giảm nghiêm trọng.

Ông cho biết, trong nửa đầu năm nay, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 3%, song dự báo chỉ đạt 1,7% trong quý III và 0,3% trong quý IV. "Vấn đề là chính phủ chỉ còn khoảng 4 tháng để hành động". ông nói.

Trước năm 1997, kinh tế Thái Lan tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm; sau khủng hoảng tài chính châu Á giảm còn 3%, và từ năm 2012 đến nay hầu như không vượt 2%. Nguyên nhân chính, theo ông Ekniti, là do đầu tư yếu: trước năm 1997, đầu tư chiếm 40% GDP, nay chỉ còn khoảng 23%.

"Chính phủ dự kiến tung ra các gói kích thích hằng tuần, như giải quyết nợ cá nhân và hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp nhỏ", ông cho biết.

Truyền thông quốc tế ấn tượng về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Như đã đưa tin, thời gian qua, một số hãng và trang tin quốc tế như Channel News Asia (Singapore), Uz.Kursiv.Media (Uzbekistan)... đăng tải bài viết đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể, bất chấp tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Các bài viết cho rằng, dựa trên số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), có thể thấy kết quả này vượt xa kỳ vọng và phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra là đạt mức tăng trưởng 8,2–8,5% trong năm nay. Mức này cũng cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (dự báo 6,6%) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (dự báo 6,5%).

Theo số liệu được dẫn, một số lĩnh vực tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, gồm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 18,8 tỷ USD – cao nhất trong 5 năm; sản xuất công nghiệp tăng 9,1% trong 9 tháng đầu năm; du lịch với lượng khách quốc tế tăng 21,5%; doanh số bán lẻ tăng 11,3%; trong khi lạm phát vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu. Những dữ liệu này cũng được cho là đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.



