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Thủ tướng Slovakia nói gì về yêu cầu liên tục đòi thêm tiền của Ukraine?

Hoàng Vân
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Ngày 2/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có những phát biểu cứng rắn về yêu cầu liên tục nhận thêm nguồn tài trợ từ phương Tây của Ukraine.

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Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

EU đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho Ukraine hồi đầu năm nay, nhằm tài trợ cho Ukraine đến năm 2026 và 2027, với 30 tỷ euro dành cho nhu cầu ngân sách và 60 tỷ euro cho chi tiêu quân sự.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục báo cáo về tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng.

“Các bạn có để ý, Ukraine đã bắt đầu than vãn, họ không có tiền không? Một khoản vay 90 tỷ euro đã được phê duyệt, vậy mà họ lại tiếp tục yêu cầu đòi thêm tiền”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói hôm 2/9.

Nhà lãnh đạo Slovakia tái khẳng định sẽ không hỗ trợ tài chính cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine chừng nào ông còn tại chức.

“Chừng nào tôi còn là Thủ tướng, tôi sẽ không bao giờ đồng ý ở cấp độ châu Âu để Slovakia trở thành một phần của bất kỳ khoản vay, hay quà tặng tài chính nào dẫn đến việc hỗ trợ chiến tranh ở Ukraine”, ông nói.

Khoản vay này được bảo đảm bằng khoản vay chung của EU, được cấu trúc dựa trên giả định, nó sẽ được hoàn trả nếu Ukraine nhận được khoản bồi thường từ Nga, một viễn cảnh mà Nga đã bác bỏ là "không thực tế".

Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc đã được miễn trừ khỏi chương trình của EU.

Mặc dù đã nhận được hàng tỷ euro theo khoản vay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã nói với các quan chức châu Âu, chính phủ của ông vẫn còn thiếu khoảng 23 tỷ euro, và kêu gọi EU đẩy nhanh tiến độ thanh toán.

Một số quốc gia EU đã lần lượt kêu gọi sử dụng hơn 200 tỷ euro tài sản quốc gia bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bỉ - quốc gia nắm giữ phần lớn số tiền này tại Euroclear, đã bác bỏ việc tịch thu hoàn toàn, đồng thời cảnh báo về những hậu quả pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Những yêu cầu mới này cũng được đưa ra trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng tiếp diễn ở Ukraine.

IMF gần đây đã thừa nhận "sự thụt lùi" trong quản trị và cải cách chống tham nhũng của Ukraine vào tháng 7, ngay cả khi họ đã phê duyệt một khoản vay khác trị giá 690 triệu USD.

Một trong những vụ bê bối lớn nhất liên quan đến công ty hạt nhân nhà nước Energoatom, nơi các nhà điều tra Ukraine đã phát hiện ra một kế hoạch nhận hối lộ trị giá 100 triệu USD.

Cơ quan thuế Ukraine cũng cho biết vào mùa Hè năm nay, hơn 2.000 công ty ma đã tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế đáng ngờ trị giá khoảng 4,7 tỷ USD.

Nga từ lâu đã lập luận, viện trợ của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột bằng tiền thuế của người dân.

Giới chức Nga cũng cáo buộc Ukraine và EU có liên hệ với nhau thông qua “chuỗi tham nhũng thống nhất”, đồng thời nhận định một phần tiền gửi đến Ukraine bị biển thủ, và cuối cùng chảy ngược về tay những người ủng hộ nước ngoài.

Theo RT
Tags

robert fico

Slovakia

EU

hỗ trợ tài chính

tham nhũng

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