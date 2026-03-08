HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự ở TPHCM và Ninh Bình

PV |

Trong tuần (từ ngày 2 đến 7/3), Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Theo báo Chính phủ , ngày 7/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 389/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình.

Trước đó, ngày 4/3/2026, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được HĐND tỉnh Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành.

Đồng thời, tại Quyết định số 387/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn.

Trước đó, ngày 2/3/2026, tại hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Huy Tuấn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 2/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Trước đó vào ngày 6/2/2026, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại biểu HĐND TPHCM đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

