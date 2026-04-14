Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Tại Quyết định số 689, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.



Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền

Tại Quyết định số 679, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông sau:

- Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào ngày 13-4, tại kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, với kết quả thống nhất cao, đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam, Lại Văn Hoàn.