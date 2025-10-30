Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về thời điểm tăng lương năm 2026

Chiều 30-10, cuối phiên thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về công tác quản lý thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, lộ trình tăng lương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận chiều 30-10. Ảnh: Phạm Thắng

Về thu chi ngân sách, Thủ tướng cho biết dự toán chi trong nhiệm kỳ này phù hợp, tập trung chi vào 3 nội dung. Thứ nhất, chi cho con người và tổ chức bộ máy. Thứ hai, chi để đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thứ ba, chi đảm bảo an sinh xã hội với định hướng không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã tính toán kỹ để "thu đủ chi", trong bối cảnh có nhiều diễn biến khó lường như dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt thường xuyên.

Trước ý kiến đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng dự toán chi chưa sát, Thủ tướng thừa nhận đây là "một khuyết điểm", phải sửa chữa trong nhiệm kỳ tới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh tất cả các khoản tăng thu, giảm chi đều xin ý kiến Quốc hội và thời gian qua, việc này đã đi đúng hướng, trong đó nhiều khoản chi tập trung cho con người, như để lại 70% phần tăng thu ngân sách để thực hiện tăng lương.

Theo Thủ tướng, tại kỳ họp thứ 10 này, các đại biểu Quốc hội đề xuất tiếp tục tăng lương cơ sở ngay từ đầu năm 2026. Thủ tướng cho biết theo tính toán của Chính phủ, dự kiến tăng lương từ 1-7-2026, song trước các đề xuất của đại biểu, Chính phủ sẽ cân đối, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, Quốc hội để tăng lương sớm hơn.

Trước đó, tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1-1-2026, không chờ đến giữa năm như những năm trước. Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương, mà là gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy. "Cán bộ đủ sống thì mới yên tâm phục vụ, công chức không phải nặng gánh về "cơm áo gạo tiền" thì mới nhẹ lòng cống hiến"- đại biểu Tuấn nhấn mạnh.

Theo vị đại biểu đoàn Vĩnh Long, các báo cáo của Chính phủ đã cho thấy giá cả hàng hóa liên tục tăng, các chi phí sinh hoạt tăng, gây áp lực lớn lên đời sống người dân, trong khi mức lương cơ sở chưa được điều chỉnh.

Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1-7-2024 đến nay, so với mặt bằng giá hiện nay, theo ông Tuấn đã không còn phù hợp. "Tính trung bình chỉ riêng sinh hoạt tối thiểu ở đô thị đã vượt 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, trong khi đó chi phí sinh hoạt lại tăng cao"- ông Trần Quốc Tuấn băn khoăn.

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) nhấn mạnh khối lượng công việc lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, song chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức chưa được cải thiện. Từ bất cập này, ông Hải kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành sớm rà soát việc phân cấp, phân quyền để có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với vị trí việc làm. Theo ông Hải, cần có chính sách đãi ngộ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã để họ an tâm công tác.