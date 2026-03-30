Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Trường Phong - TTXVN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên, được trao Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chiều 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ (40 năm tuổi Đảng); Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (45 năm tuổi Đảng); Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ (40 năm tuổi Đảng); Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ (30 năm tuổi Đảng). Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

