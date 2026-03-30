Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.