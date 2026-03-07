Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án sân bay Gia Bình

Về công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đất nông nghiệp và các loại đất khác (sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, sông ngòi...), đã chi trả hơn 3.165 tỷ đồng cho 6.760 hộ, với diện tích 1.292ha/1.793ha, đạt 72,%.

Diện tích đất nông nghiệp còn lại 495ha hiện đang niêm yết công khai phương án. Dự kiến toàn bộ 1.793ha đất nông nghiệp hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất xong trước 30/3/2026.

Về đất ở, hiện nay đã ban hành thông báo thu hồi đất, hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm và dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 167ha đất ở.

Các dự án BT liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được tỉnh Bắc Ninh triển khai quyết liệt. Dự án tuyến đường kết nối trực tiếp sân bay (BT1) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 82ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 4.000 tỷ đồng và sẽ được phê duyệt trước ngày 10/3/2026.

Dự án tái định cư (BT2) và công trình phục vụ giải phóng mặt bằng (BT3) có tổng diện tích hơn 419 ha, đã hoàn thành 70% khối lượng, với tổng vốn đầu tư lần lượt là hơn 11.300 tỷ và trên 13.100 tỷ đồng, dự kiến phê duyệt trong tháng 3/2026. Bên cạnh đó, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội dài hơn 27 km, quy mô lớn với 64 cầu và 6 nút giao liên thông, tổng vốn đầu tư trên 50.200 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm và di chuyển phần lớn diện tích đất, mộ và công trình công cộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang tặng quà, động viên công nhân đang xây dựng trên công trường. Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có tổng chiều dài hơn 26 km, cùng tuyến nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long dài 9,7 km, gồm hai dự án thành phần đang được triển khai tích cực. Trước khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời tháo gỡ theo chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tiến độ hoàn thành thảm bê tông nhựa để thông xe kỹ thuật trước 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Ngay khi có mặt bằng, chủ đầu tư các dự án đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng một số hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình như: Đài kiểm soát không lưu; nhà ga VIP, đường băng đang được tập trung xây dựng, tiến độ đạt cao.

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo một số nội dung. Trước hết, do quy mô đầu tư lớn, thu hồi đất diện rộng và áp dụng nhiều chính sách mới, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Chính phủ chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hoạt động để kịp thời chấn chỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đất nông nghiệp cơ bản đã bàn giao, còn đất ở phát sinh nhiều trường hợp diện tích bị thu hồi lớn, tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo và được các bộ cho phép ban hành quy định bồi thường đặc thù để bảo đảm công bằng.

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong di dời di tích, bổ sung dự án vào Nghị quyết 03/2025/NQ-CP và cho phép triển khai theo tiêu chuẩn cao tốc với tốc độ thiết kế 120 km/giờ, đồng thời phối hợp với Hải Phòng để bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của địa phương, cơ quan liên quan, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án và đã đạt được kết quả tích cực, nhất là về khu tái định cư, mặt bằng cho sân bay, nhà ga, đường băng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là xây dựng sân bay lưỡng dụng, thông minh, văn minh, hiện đại; đồng thời xây dựng khu kinh tế hàng không hiện đại, bao gồm khu kinh tế thương mại, khu thương mại tự do, khu kinh tế mở; mở ra không gian phát triển mới hiện đại cho khu vực đồng bằng Sông Hồng, kết nối các cực tăng trưởng.

Với các kiến nghị, Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, giao cơ quan liên quan tổng hợp, giải quyết sớm trong thời gian tới. Các công trình thuộc hệ sinh thái sân bay cần phải đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; bảo đảm vệ sinh môi trường, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.