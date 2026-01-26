Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đánh giá năm 2025, bối cảnh quốc tế bất định do tác động của căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan; trong nước, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, vượt mức lịch sử.

Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng, lạm phát được kiểm soát 3,31%, củng cố thành quả ổn định kinh tế vĩ mô trong nhiều năm, các cân đối của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế đạt mức 8,02% - là mức tăng nổi bật trên thế giới, tạo niềm tin, khí thế hướng tới đạt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu đã thảo luận tình hình, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, khó khăn, phức tạp, dự báo chung về kinh tế thế giới nhìn chung rất thận trọng, kể cả về tăng trưởng, lạm phát.

Ở trong nước, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu không thay đổi là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Do đó, các bộ ngành cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.

Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026 - 2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức.

Thủ tướng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu. Ảnh: Nhật Bắc

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Cùng với đó, thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu trên cơ sở chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; giám sát để hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Bên cạnh đó, vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý thêm các vấn đề về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế; xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc; bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực… Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất.