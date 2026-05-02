Thủ tướng Nhật Bản ví Việt Nam như ‘rồng bay lên'

Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có cuộc gặp báo chí để thông báo kết quả hội đàm.

Hai Thủ tướng tại cuộc họp báo chung. Ảnh: Như Ý

Nhật Bản sẽ hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn

Hai Thủ tướng cho biết tại hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới với những nội dung cụ thể.

Thứ nhất , hai bên thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

Hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng về ngoại giao, thương mại, công nghiệp và năng lượng, khoa học công nghệ... và Đối thoại 2+2 cấp thứ trưởng ngoại giao - quốc phòng; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nâng cao năng lực chấp pháp trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia...

Thứ hai , hai bên cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Theo đó, hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Nhật Bản, cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của Chính phủ Nhật Bản.

Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý

Thứ ba , hai bên quyết tâm cụ thể hoá hợp tác khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn..., ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ...

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học-công nghệ trong năm 2026, sớm tổ chức sự kiện trao đổi công-tư về công nghệ cao.

Hai bên cũng nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đây là dự án đầu tiên theo Sáng kiến POWERR ASIA do bà mới khởi xướng trong khuôn khổ AZEC.

Thủ tướng Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh việc hai bên công bố đồng tài trợ 15 dự án nghiên cứu chung Việt - Nhật về bán dẫn trong chương trình NEXUS. Thủ tướng cũng cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Gắn kết nguồn nhân lực giữa hai nước

Thứ tư , hai bên cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hoá, du lịch.

Hai bên sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật lần thứ 2 tại Việt Nam trong năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Chính phủ Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Nhật Bản cũng như tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thứ năm , hai bên cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản ở khu vực, trong đó có Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae là dấu mốc quan trọng, tạo ra những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, được lãnh đạo Việt Nam rất ủng hộ và rất mong chờ.

"Đây cũng là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Từ những giao lưu tôn giáo đầu tiên, những mối lương duyên tốt đẹp, những tình bạn lớn cho đến những sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch; tất cả cho thấy một điều: Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước như những dòng chảy bền bỉ mà mạnh mẽ, chưa bao giờ ngưng nghỉ", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Hai Thủ tướng xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Như Ý

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc, cho biết Việt Nam sẽ tham dự GREEN EXPO 2027 tại Yokohama, Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ vui mừng khi có cơ hội tới thăm Việt Nam và xác nhận rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam - quốc gia đang đẩy mạnh cải cách trong thời đại mới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

"Việt Nam, đúng như tên gọi khác của Hà Nội là Thăng Long - nghĩa là "rồng bay lên", đang phát triển với tốc độ hết sức ấn tượng. Trong những năm gần đây, với vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Việt Nam đã đề cao tự chủ chiến lược và triển khai đường lối đối ngoại tích cực, chủ động", Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh.

Bà cho rằng việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) của Nhật Bản và đó cũng chính là lý do bà thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần này.

"Cùng với Thủ tướng Lê Minh Hưng, chúng tôi sẽ nỗ lực đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên tầm cao mới", Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định.