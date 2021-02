Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu V, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại những nơi đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các địa phương đơn vị phải có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII một cách sáng tạo.

Chúc mừng năm mới các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích to lớn mà các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra sự việc phức tạp, điểm nóng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng nêu rõ, trước sự biến động khó lường, phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là dịch Covid-19, cả nước đã chung tay quyết liệt phòng, chống dịch, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, Việt Nam là một trong số ít quốc gia tăng trưởng dương, đời sống nhân dân đảm bảo, kinh tế vĩ mô ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Kết quả này có sự tham gia trực tiếp, hiệu quả của các lực lượng vũ trang, của Bộ đội Biên phòng, lực lượng quân y.

Bộ đội Biên phòng ngày đêm kiểm soát chặt biên giới, các đơn vị quân sự nhường những cơ sở huấn luyện lớn làm khu cách ly tập trung. Lực lượng công an thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Quân đội, Công an cũng là lực lượng nòng cốt, ngày đêm xả thân giúp dân chống chọi với một năm thiên tai bão lũ khắc nghiệt.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng



Năm qua, Việt Nam cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị quốc tế trọng đại. Đặc biệt, với vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Việt Nam có nhiều sáng kiến được thế giới đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm, có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Vì vậy, các lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng, nâng cao cảnh giác, đảm bảo chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra;

Từng lực lượng phải có phương án cụ thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt mục tiêu đến năm 2030, quân đội tiến tới hiện đại. Trước diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông, quân khu V, các lực lượng vũ trang thành phố phải có phương án bảo vệ tuyệt đối toàn vẹn vùng trời, vùng biển của quê hương, đất nước.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang



“Năm 2021, năm Tân Sửu là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, Quân khu V, Thành ủy, HĐND, UBND cũng như các lực lượng vũ trang thành phố đều có chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ngay từ năm đầu trong phạm vi của đơn vị mình.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, nhất định các đồng chí sẽ là những đơn vị đi đầu thực hiện tốt Nghị quyết một cách sáng tạo ở địa bàn, địa phương mà các đồng chí phục trách. Nhân dịp đón Xuân mới, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, chúc Quân khu 5, các lực lượng vũ trang thành phố một năm mới Tân Sửu sức khỏe, hạnh phúc, mọi việc hanh thông”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.



Thủ tướng mong muốn các lực lượng phải đoàn kết, chủ động và sáng tạo

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, Đảng viên Quận ủy Hải Châu, quận trung tâm thành phố Đà Nẵng.



Báo cáo với Thủ tướng, ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu khẳng định, nhiệm vụ chính nhiệm kỳ này là chỉnh trang đô thị, từng bước xoá các khu ổ chuột, thực hiện thí điểm tái thiết đô thị, cải tạo các khu chung cư cũ.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng khi nhận thấy nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bố trí cán bộ chủ chốt là người am hiểu về quy hoạch đô thị. Thủ tướng cho rằng, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện tại, Bí thư Quận ủy nguyên là Giám đốc Sở Xây dựng thành phố;

Chủ tịch UBND quận nguyên là Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị, quận Hải Châu sẽ sớm hoàn thành mục tiêu tái thiết đô thị. Thủ tướng mong muốn, quận Hải Châu phải trở thành đô thị thông minh. Theo đó, muốn có đô thị thông minh thì người dân phải thông minh, từng khối phố phải thông minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Châu phải là quận thông minh, văn minh của TP Đà Nẵng



“Quận Hải Châu phải là quận không có rác, không còn hộ nghèo, không còn lang thang xin ăn. Tôi tin rằng với truyền thống với quyết tâm của Thành ủy, UBND thành phố, của Quận ủy, UBND quận Hải Châu, nhất định Hải Châu sẽ là quận văn minh, thông minh của thành phố Đà Nẵng anh hùng.

Tôi xin chúc các đồng chí thành công. Muốn như thế, các đồng chí phải có chương trình hành động quyết liệt cụ thể. Quận này phải đẹp hơn, dịch vụ phát triển hơn, nhà cửa đẹp hơn. Năm mới tôi xin chúc các đồng chí đoàn kết, quyết tâm để đưa quận Hải Châu trong nhiệm kỳ mới có những bước tiến đột phá”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ./.