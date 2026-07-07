HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ tướng Nga ra lệnh hoàn thành nhanh chóng công việc chế tạo máy bay Superjet và MS-21

Bạch Dương
|

Thủ tướng Nga Mishustin cho biết ông đang chờ kết quả công việc nâng cấp máy bay chở khách Superjet và MS-21.

Thủ tướng Nga thúc đẩy chế tạo máy bay Superjet và MS - 21 trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Mishustin lưu ý hiện vẫn còn "một lượng công việc nhất định" cần hoàn thành đối với công nghệ chủ lực của Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện nhanh chóng để chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh phải hoàn thành nhanh chóng công việc nâng cấp máy bay Superjet và MS-21 để đưa vào phục vụ trong các hãng hàng không.

Ông đưa ra tuyên bố này tại triển lãm công nghiệp quốc tế thường niên lớn nhất tại Nga Innoprom.

"Hiện tại vẫn còn một số công việc cần hoàn thành đối với dòng máy bay chủ lực của chúng tôi - Superjet được nâng cấp và MS-21 mới nhất. Và tất nhiên, việc hoàn thành mọi thứ nhanh chóng là rất quan trọng để chúng ta có thể chuyển sang sản xuất hàng loạt. Chúng tôi đang chờ kết quả từ các nhà thiết kế", ông Mishustin nói.

Nhà lãnh đạo cũng lưu ý máy bay Il-114 gần đây đã hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra cho các tuyến đường khu vực và nội địa.

"Nó đã xác nhận tuân thủ tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn. Dự kiến sẽ được bàn giao cho vùng Arkhangelsk trong những tháng tới, và sau đó sẽ được triển khai đến tuyến đường ở Viễn Đông", Thủ tướng Nga nói thêm.

Theo ông Mishustin, Nga cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt động cơ PD-8, được thiết kế bằng mô hình máy tính, giúp rút ngắn thời gian chế tạo.

Thủ tướng cũng đề cập đến các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của trực thăng Ansat và Ka-226T nâng cấp. Những chiếc máy bay lên thẳng này đã cất cánh lần đầu tiên với động cơ trong nước sản xuất.

Ông Mishustin nhấn mạnh: "Nga đang từng bước xây dựng chủ quyền về công nghệ và công nghiệp, một nền công nghiệp thực sự độc lập. Những ví dụ thành công về các dự án thí điểm đạt đến giai đoạn sản xuất hàng loạt và mở rộng quy mô đang xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi".

Thủ tướng Nga thúc đẩy chế tạo máy bay Superjet và MS - 21 trong năm 2026 - Ảnh 2.

Nga sẽ nhanh chóng hoàn thiện những dự án chế tạo máy bay chở khách trọng điểm.

Đầu tháng 6, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov tuyên bố máy bay chở khách khu vực Il-114-300 đã được trang bị động cơ TV7-117ST-01 mới nhất của Nga, đi kèm hệ thống điện tử hiện đại và khoang hành khách 66 chỗ ngồi.

Ông Manturov cũng thông báo động cơ PD-8 dành cho SJ-100 đã nhận được chứng nhận kiểu loại, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc ra mắt chiếc máy bay này.

Cùng lúc đó, người đứng đầu Bộ Công Thương Nga - ông Anton Alikhanov thông báo 11 máy bay chở khách Tu-214 thay thế hàng nhập khẩu đã được ký hợp đồng để khai thác thương mại.

Theo TASS
Siêu máy bay KR-860 của Nga đi trước thời đại, đến Airbus cũng "hít khói": Chẳng qua thế giới không dám đón nhận nó
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Manturov

Denis Manturov

máy bay Superjet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại