Thủ tướng Nga ra lệnh hoàn thành nhanh chóng công việc chế tạo máy bay Superjet và MS-21

Thủ tướng Nga Mishustin cho biết ông đang chờ kết quả công việc nâng cấp máy bay chở khách Superjet và MS-21.

Ông Mishustin lưu ý hiện vẫn còn "một lượng công việc nhất định" cần hoàn thành đối với công nghệ chủ lực của Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện nhanh chóng để chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh phải hoàn thành nhanh chóng công việc nâng cấp máy bay Superjet và MS-21 để đưa vào phục vụ trong các hãng hàng không.

Ông đưa ra tuyên bố này tại triển lãm công nghiệp quốc tế thường niên lớn nhất tại Nga Innoprom.

"Hiện tại vẫn còn một số công việc cần hoàn thành đối với dòng máy bay chủ lực của chúng tôi - Superjet được nâng cấp và MS-21 mới nhất. Và tất nhiên, việc hoàn thành mọi thứ nhanh chóng là rất quan trọng để chúng ta có thể chuyển sang sản xuất hàng loạt. Chúng tôi đang chờ kết quả từ các nhà thiết kế", ông Mishustin nói.

Nhà lãnh đạo cũng lưu ý máy bay Il-114 gần đây đã hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra cho các tuyến đường khu vực và nội địa.

"Nó đã xác nhận tuân thủ tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn. Dự kiến sẽ được bàn giao cho vùng Arkhangelsk trong những tháng tới, và sau đó sẽ được triển khai đến tuyến đường ở Viễn Đông", Thủ tướng Nga nói thêm.

Theo ông Mishustin, Nga cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt động cơ PD-8, được thiết kế bằng mô hình máy tính, giúp rút ngắn thời gian chế tạo.

Thủ tướng cũng đề cập đến các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của trực thăng Ansat và Ka-226T nâng cấp. Những chiếc máy bay lên thẳng này đã cất cánh lần đầu tiên với động cơ trong nước sản xuất.

Ông Mishustin nhấn mạnh: "Nga đang từng bước xây dựng chủ quyền về công nghệ và công nghiệp, một nền công nghiệp thực sự độc lập. Những ví dụ thành công về các dự án thí điểm đạt đến giai đoạn sản xuất hàng loạt và mở rộng quy mô đang xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi".

Nga sẽ nhanh chóng hoàn thiện những dự án chế tạo máy bay chở khách trọng điểm.

Đầu tháng 6, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov tuyên bố máy bay chở khách khu vực Il-114-300 đã được trang bị động cơ TV7-117ST-01 mới nhất của Nga, đi kèm hệ thống điện tử hiện đại và khoang hành khách 66 chỗ ngồi.

Ông Manturov cũng thông báo động cơ PD-8 dành cho SJ-100 đã nhận được chứng nhận kiểu loại, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc ra mắt chiếc máy bay này.

Cùng lúc đó, người đứng đầu Bộ Công Thương Nga - ông Anton Alikhanov thông báo 11 máy bay chở khách Tu-214 thay thế hàng nhập khẩu đã được ký hợp đồng để khai thác thương mại.