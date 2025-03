Thủ tướng New Zealand cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa làm 1 việc đặc biệt trên máy bay Vietjet

Thủ tướng Christopher Luxon cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo điều khiển tàu bay trong buồng lái mô phỏng (SIM) hiện đại của tại VJAA. Ảnh: VGP

Chiều qua (28/2), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ 25 – 28/2/2025), Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có chuyến thăm Học viện Hàng không Vietjet (VJAA). Đây là một trong những trung tâm đào tạo hàng không hàng đầu khu vực và thế giới.

Thủ tướng New Zealand đánh giá cao Học viện hàng không hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu của Vietjet. Đặc biệt, ông ấn tượng với cơ sở đào tạo, nghiên cứu hiện đại với những buồng lái mô phỏng (SIM) huấn luyện phi công, các mô hình mô phỏng tàu bay và khoang hành khách.

Thủ tướng Christopher Luxon và đoàn lãnh đạo cấp cao New Zealand dành thời gian tham quan cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu thế giới tại Học viện Hàng không Vietjet. Ảnh: VGP

Trên thực tế, Học viện Hàng không Vietjet được trang bị động cơ máy bay, thiết bị kỹ thuật, các phòng huấn luyện chức năng, hồ bơi tạo sóng tiêu chuẩn Olympic, sân vận động, trung tâm huấn luyện kỹ sư… để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân sự hàng không toàn diện và chất lượng cao trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến ký kết hợp tác đào tạo, phát triển, nghiên cứu của Học viện Hàng không Vietjet và Học viện Hàng không Quốc tế New Zealand (IAANZ) thoả thuận bao gồm đào tạo phi công chất lượng cao chuyên biệt cho ngành hàng không Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.

Thủ tướng New Zealand phát biểu: "Tôi đánh giá cao Vietjet trong thời gian qua đã trở thành một hãng hàng không rất thành công và đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng hợp tác giữa hai nước khi chúng tôi có kế hoạch lớn trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, văn hóa và muốn tăng cường kết nối nhân dân hai nước mạnh mẽ hơn, thúc đẩy thương mại và đầu tư… Hợp tác hôm nay giữa Vietjet nói riêng và với các công ty trong Tập đoàn nói chung đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực".

Thủ tướng Christopher Luxon và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã chứng kiến ký kết hợp tác đào tạo, phát triển, nghiên cứu của Học viện Hàng không Vietjet và Học viện Hàng không Quốc tế New Zealand (IAANZ). Ảnh: VGP

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet chào mừng Thủ tướng New Zealand thăm Vietjet với sự chân thành nồng hậu, lời cam kết cho các hợp tác kinh tế, ngoại giao, văn hóa và khoa học kỹ thuật ngay trong dịp này.

Chủ tịch Vietjet cho biết: " Mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD sẽ được hiện thực hóa trên cơ sở nền tảng vững chắc mà chúng ta đã có được trong các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, Vietjet và các doanh nghiệp hai nước sẽ mở rộng hợp tác, phát triển bền vững và cùng nhau vươn xa".

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet chào mừng Thủ tướng New Zealand thăm Học viện Hàng không Vietjet. Ảnh: VGP

Thủ tướng New Zealand trực tiếp điều khiển tàu bay

Thủ tướng Christopher Luxon cùng đoàn lãnh đạo cấp cao New Zealand đã dành thời gian tham quan cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu thế giới tại Học viện Hàng không Vietjet.

Đặc biệt, Thủ tướng Christopher Luxon cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo điều khiển tàu bay đáp xuống sân bay của New Zealand trong buồng lái mô phỏng (SIM) hiện đại của tại VJAA. Điều thú vị là Thủ tướng Christopher Luxon từng là CEO của Hãng hàng không quốc gia New Zealand.

Thủ tướng Christopher Luxon cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo điều khiển tàu bay đáp xuống sân bay của New Zealand trong buồng lái mô phỏng (SIM) hiện đại của tại VJAA. Ảnh: VGP

Ngoài ra, nhân dịp đón tiếp Thủ tướng New Zealand, lãnh đạo Vietjet đề xuất dự án đầu tư Vietjet Hub tại New Zealand. Đây là một trung tâm đa chức năng kết nối các điểm đến du lịch, đầu tư New Zealand từ Việt Nam và thế giới thông qua mạng bay toàn cầu của Vietjet. Đồng thời, đây cũng sẽ là điểm hẹn giao lưu giáo dục, chia sẻ văn hóa và kết nối doanh nghiệp, xúc tiến quảng bá du lịch hai nước.

Trước đó, trong ngày 26/2, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Vietjet đã công bố đường bay mới kết nối TPHCM với Auckland. Đường bay này dự kiến khai thác từ tháng 9/2025, với tần suất 4 chuyến/tuần.

Ngày 26/2, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Vietjet đã công bố đường bay mới kết nối TPHCM với Auckland. Ảnh: VGP

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Christopher Luxon diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam và New Zealand chính thức nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là biểu tượng cho sự tin cậy, gắn kết và hợp tác sâu rộng giữa hai nước, từ kinh tế, thương mại, giáo dục đến hàng không, du lịch và đầu tư.