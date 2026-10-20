HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ

Hoàng Vân
|

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố, nước này sẵn sàng tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ nếu cần thiết.

Những cột khói đen bốc cao sau một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Trong bài phát biểu hôm 18/10, khi trình bày học thuyết an ninh của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Iran sẽ xây dựng lại năng lực hạt nhân và quân sự miễn là chính phủ nước này còn tồn tại.

Ông tuyên bố, Israel sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công mà không cần chờ đợi sự tham gia của Mỹ.

“Nếu cần phải hành động một mình, chúng tôi sẽ hành động một mình”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng đã đưa ra chiến dịch chống Iran trước đây của Israel như một hình mẫu, nhắc lại, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tấn công Iran "bằng mọi cách" và mời Mỹ tham gia một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Fordow.

Ông coi những hành động tiếp theo chống lại Iran là một việc chưa hoàn thành và khẳng định rõ việc lật đổ chính phủ nước này là mục tiêu cuối cùng.

"Chúng tôi đang nỗ lực, và chúng tôi sẽ làm được điều đó", ông Netanyahu nói.

Dù Iran liên tục nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, ông Netanyahu tái khẳng định, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã ngăn cản Iran sở hữu bom nguyên tử nhằm tiêu diệt Israel.

Ông Netanyahu coi các cuộc tấn công mới này là một phần của học thuyết rộng hơn, ưu tiên tấn công hơn phòng thủ.

Những phát biểu này được Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp về cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi tháng Hai vẫn đang tiếp diễn.

Israel - một bên nhận viện trợ quân sự và vũ khí lớn từ Mỹ, đã biện minh cho các cuộc tấn công của mình dựa trên lý do an ninh, ngay cả khi xung đột lan rộng khắp khu vực.

Điều này đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại