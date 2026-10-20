Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố, nước này sẵn sàng tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ nếu cần thiết.

Những cột khói đen bốc cao sau một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Trong bài phát biểu hôm 18/10, khi trình bày học thuyết an ninh của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Iran sẽ xây dựng lại năng lực hạt nhân và quân sự miễn là chính phủ nước này còn tồn tại.

Ông tuyên bố, Israel sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công mà không cần chờ đợi sự tham gia của Mỹ.

“Nếu cần phải hành động một mình, chúng tôi sẽ hành động một mình”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng đã đưa ra chiến dịch chống Iran trước đây của Israel như một hình mẫu, nhắc lại, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tấn công Iran "bằng mọi cách" và mời Mỹ tham gia một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Fordow.

Ông coi những hành động tiếp theo chống lại Iran là một việc chưa hoàn thành và khẳng định rõ việc lật đổ chính phủ nước này là mục tiêu cuối cùng.

"Chúng tôi đang nỗ lực, và chúng tôi sẽ làm được điều đó", ông Netanyahu nói.

Dù Iran liên tục nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, ông Netanyahu tái khẳng định, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã ngăn cản Iran sở hữu bom nguyên tử nhằm tiêu diệt Israel.

Ông Netanyahu coi các cuộc tấn công mới này là một phần của học thuyết rộng hơn, ưu tiên tấn công hơn phòng thủ.

Những phát biểu này được Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp về cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi tháng Hai vẫn đang tiếp diễn.

Israel - một bên nhận viện trợ quân sự và vũ khí lớn từ Mỹ, đã biện minh cho các cuộc tấn công của mình dựa trên lý do an ninh, ngay cả khi xung đột lan rộng khắp khu vực.

Điều này đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.