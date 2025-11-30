Thủ tướng Netanyahu đệ đơn xin Tổng thống ân xá

Văn phòng của Tổng thống Isaac Herzog xác nhận nhận được bản đệ trình xin ân xá dài 111 trang từ luật sư của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cho biết nó đã được chuyển đến bộ phận ân xá thuộc Bộ Tư pháp. Văn phòng cho biết thêm cố vấn pháp lý của Tổng thống sẽ đưa ra ý kiến trước khi ông Herzog có quyết định chính thức.

Nội dung thông báo từ Văn phòng của Tổng thống Israel có đoạn: "Văn phòng Tổng thống nhận thức được đây là yêu cầu đặc biệt, mang theo những hàm ý quan trọng. Sau khi nhận tất cả ý kiến liên quan, Tổng thống sẽ xem xét yêu cầu này một cách có trách nhiệm và chân thành".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Ông Amit Hadad, luật sư của ông Benjamin Netanyahu cho biết thêm quyết định ân xá sẽ giúp hàn gắn rạn nứt giữa các tầng lớp tại Israel, mở ra cánh cửa giảm bớt căng thẳng và "tất cả là vì mục đích củng cố khả năng phục hồi của quốc gia".

Theo Thủ tướng Israel, quyết định gửi đơn xin ân xá do các thẩm phán gần đây yêu cầu ông trình diện tại tòa 3 lần mỗi tuần. Ông Netanyahu khẳng định phiên tòa khép lại sẽ giúp xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy hòa giải rộng rãi, điều mà Israel rất cần vào lúc này.

"Các luật sư của tôi đã gửi đơn xin ân xá đến tổng thống vào ngày hôm nay. Tôi hy vọng bất kỳ ai mong muốn điều tốt đẹp cho đất nước đều ủng hộ bước đi này", ông Netanyahu phát biểu.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập tại Israel Yair Lapid đề nghị Tổng thống Herzog không ân xá. “ Không thể ân xá nếu ông Netanyahu không nhận lỗi, ăn năn và lập tức rút lui khỏi chính trường”, ông Lapid nói.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án.

Cụ thể, ở vụ án đầu tiên, ông Netanyahu cùng phu nhân - bà Sara bị cáo buộc nhận số quà xa xỉ trị giá hơn 260.000 USD, bao gồm rượu, xì gà và trang sức từ nhiều tỷ phú để đổi lấy những lợi ích về mặt chính trị. Hai vụ án còn lại liên quan đến cáo buộc ông tìm cách dàn xếp để được đưa tin có lợi trên phương tiện truyền thông trong nước.