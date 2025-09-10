Thủ tướng Nepal từ chức giữa lúc bạo loạn leo thang

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 7 năm ngoái. Ông thông báo từ chức sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào văn phòng và nhà riêng tại thành phố Bhaktapur.

Trong thư gửi Tổng thống Ram Chandra Paudel ngày 9/9, ông KP Sharma Oli cho biết: "Thông báo từ chức có hiệu lực từ hôm nay, để thực hiện các bước tiếp theo hướng tới giải pháp chính trị".

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ trợ lý Tổng thống Paudel cho hay, đơn từ chức đã được chấp nhận, tổng thống bắt đầu quy trình để tìm ra nhà lãnh đạo mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số bộ trưởng Nepal, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và Bộ trưởng Cấp nước Pradeep Yadav, cũng đã đệ đơn từ chức.