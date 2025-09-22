Thủ tướng Modi nêu rõ kẻ thù thực sự của Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Phát biểu tại một sự kiện ở Gujarat, nơi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi động các dự án hàng hải trị giá hơn 40 tỷ đô la, ông Modi cho biết, New Delhi đang "tiến triển với tinh thần là một người bạn toàn cầu" và không có đối thủ lớn nào.

“Theo đúng nghĩa đen, nếu chúng ta có kẻ thù thì đó chính là sự phụ thuộc vào các quốc gia khác”, Thủ tướng nói.

Ông Modi nhấn mạnh rằng, Ấn Độ phải tự lực cánh sinh để đạt được sự thịnh vượng và đảm bảo “hòa bình và ổn định”. Ông kêu gọi thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

“Nếu chúng ta vẫn phụ thuộc vào người khác, lòng tự trọng của chúng ta cũng sẽ bị tổn thương… Chúng ta không thể để thế hệ tương lai của mình phụ thuộc vào người khác”, ông Modi nói.

Nhấn mạnh lĩnh vực hàng hải, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi khôi phục ngành đóng tàu nội địa và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Ông lưu ý rằng, năm thập kỷ trước, tàu biển Ấn Độ chiếm 40% thương mại quốc tế của đất nước, so với chỉ 5% hiện nay.

Ông cho biết, hàng tỷ đô la được trả hàng năm cho các công ty vận tải biển nước ngoài hiện nay ngang bằng với ngân sách quốc phòng của đất nước, đồng thời lưu ý thêm rằng, sự phụ thuộc này đã gây ra thiệt hại đáng kể.

Những phát biểu của Thủ tướng Modi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ đang gia tăng.

Tháng trước, Washington đã áp thuế 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Ấn Độ do mua dầu của Nga, ngoài mức thuế tương tự đã được áp dụng sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào tháng 8.

Nhà Trắng cũng công bố mức phí thường niên mới là 100.000 đô la cho đơn xin thị thực H-1B, mà hiệp hội thương mại Nasscom cho biết sẽ nhắm đến đối tượng là những lao động lành nghề người Ấn Độ.